‘ഗൾഫ്​ മാധ്യമം’ വാർത്ത തുണച്ചു; നോർക്കയുടെ സഹായത്താൽ കൊല്ലം സ്വദേശിയുടെ മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിച്ചു

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ദുബൈ: ദുബൈയിൽ മരിച്ച കൊല്ലം സ്വദേശിയുടെ മൃതദേഹം നോർക്കയുടെ സഹായത്താൽ നാട്ടിലെത്തിച്ചു. കൊല്ലം പെരിനാട്​ ചൈത്രത്തിൽ ശ്രീകുമാർ ധനപാലന്‍റെ (46) മൃതദേഹമാണ്​ നാട്ടിലെത്തിച്ചത്​. പ്രവാസികളുടെ മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിന്‍റെ കാർഗോ നിരക്ക്​ സംസ്ഥാന സർക്കാർ വഹിക്കുന്ന ‘ബോഡി റിപാ​ട്രിയേഷൻ’ പദ്ധതി പ്രകാരമാണ്​ സഹായം നൽകിയത്​. യു.എ.ഇയിൽ നിന്ന്​ ആദ്യമായാണ്​ എയർ അറേബ്യ വിമാനത്തിൽ ഈ സംവിധാനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി മൃതദേഹം നാട്ടിലേക്ക്​ അയക്കുന്നത്​. നാട്ടിലെത്തിച്ച മൃതദേഹം വീട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ആംബുലൻസ്​ സംവിധാനവും നോർക്ക ഒരുക്കി. സാമൂഹിക പ്രവർത്തക കൂട്ടായ്മയായ ഹംപാസിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് യു.എ.ഇയിലെ​ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയത്​. യു.എ.ഇയിൽ നിന്ന്​ മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിന്‍റെ ചിലവ്​ വർധിച്ചതായി ‘ഗൾഫ്​ മാധ്യമം’ റിപ്പോർട്ട്​ ചെയ്തിരുന്നു. ഈ വാർത്ത ശ്രദ്ധയിൽപെട്ട നോർക്ക റൂട്ട്​സ്​ സി.ഇ.ഒ ഹരികൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി ‘ബോഡി റിപാ​ട്രിയേഷൻ’ പദ്ധതി പ്രകാരം മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ സന്നദ്ധമാണെന്ന്​ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. ഇത്​ സംബന്ധിച്ച കരാറിൽ നോർക്ക റൂട്ട്​സും വിമാനകമ്പനികളും ഒപ്പുവെച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഇതേ കുറിച്ച്​ അറിവില്ലാത്തതിനാൽ പ്രവാസികൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. കാർഗോ നിരക്കായ 1600 ദിർഹമാണ്​ (33000 രൂപ) നോർക്ക വഹിച്ചത്​. എംബാമിങ്​ അടക്കം യു.എ.ഇയിലെ നടപടിക്രമങ്ങൾക്കാവശ്യമായ തുക സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരും സുഹൃത്തുക്കളും ചേർന്ന്​​ സ്വരൂപിച്ചു​. സന്ദർശക വിസയിലെത്തിയ ശ്രീകുമാറിനെ കഴിഞ്ഞ 15നാണ്​ ആത്​മഹത്യ ചെയ്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്​. വിസ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ശ്രീകുമാറിന്‍റെ മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ നിരവധി തടസങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. 10 ദിവസം കൊണ്ടാണ്​ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയത്​. എന്നാൽ, നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക ചെലവ്​ വഹിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോഴാണ്​ ‘ഗൾഫ്​ മാധ്യമം’ പ്രിതിനിധികളും ‘ഹംപാസ്’​ പ്രതിനിധി നിഷാജ്​ ഷാഹുൽഹമീദും നോർക്കയെ ബന്ധപ്പെട്ടത്​. കാർഗോ നിരക്ക്​ അനുവദിക്കാൻ തയാറെണന്നറിയിച്ച നോർക്ക അധികൃതർ മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തു. ശനിയാഴ്ച രാത്രിയിലെ എയർ അറേബ്യ വിമാനത്തിലാണ്​ മൃതദേഹം അയച്ചത്​. നടപടിക്രമങ്ങൾക്ക് ഹംപാസ് പ്രതിനിധികളായ അലി മുഹമ്മദ്, നിഷാദ്, അമീർ സവാദ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. Show Full Article

