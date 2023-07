യു.എ.ഇയിൽ എത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ആശംസ നേർന്ന് എം.എ. യൂസുഫലി

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ അബൂദബി: അബൂദബി പ്രസിഡൻഷ്യൽ പാലസിൽ ഉച്ചവിരുന്നിനിടെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ആശംസ നേർന്ന് ലുലു ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ എം.എ. യൂസുഫലി. യു.എ.ഇ പ്രസിഡന്റ് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ്‌ ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാൻ ഒരുക്കിയ ഔദ്യോഗിക വിരുന്നിനിടെയാണ് ഇരുവരും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത്. യു.എ.ഇ ഭരണകൂടത്തിന്റെ പ്രത്യേക ക്ഷണിതാവായാണ് അബൂദബി ചേംബർ വൈസ് ചെയർമാൻ യൂസുഫലി, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കൊപ്പം വിരുന്നിൽ പങ്കെടുത്തത്. യു.എ.ഇ രാജകുടുംബാംഗങ്ങൾ, മന്ത്രിമാർ, മുതിർന്ന സർക്കാർ പ്രതിനിധികൾ എന്നിവരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. Show Full Article

MA Yusufali congratulated the Prime Minister on his arrival in the UAE