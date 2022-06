സംരംഭകർക്ക് വഴി കാട്ടി, നിക്ഷേപകർക്ക് അവസരം

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article പുതു സംരംഭകർക്ക് വഴി കാണിച്ചും നിക്ഷേപകർക്ക് അവസരങ്ങൾ തുറന്നും ഗൾഫ് മാധ്യമം കമോൺ കേരളയുടെ നാലാം പതിപ്പ് സജീവം. സംസ്ഥാന-ദേശീയ-അന്തർദേശീയ ബ്രാൻഡുകളിൽ നിക്ഷേപം നടത്തിനുള്ള അവസരമാണ് കമോൺ കേരള ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. സിൽവർ സ്റ്റോം, ഇന്‍റാലിയം ഗ്രൂപ്പ്, ടെക്സാസ്, ബിസിനസ് സെറ്റപ്പ്, തായ്റോപ്, റഷീദ് സീനത്ത് ഗ്രൂപ്പ ഓഫ് കമ്പനി, അൽസലാമ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ്, റോയൽ ഡ്രൈവ് , റിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ എൽ.എൽ.പി, ധനലക്ഷ്മി ട്രസ്റ്റഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ പാർട്ണർ, റോയൽ മാർക്, മീറ്റിൻ ഫാംസൻഡ് ഫുഡ്സ് എൽ.എൽ.പി തുടങ്ങിയ വിജയകരമായ സംരംഭങ്ങളിലും ഇവയുടെ വിപുലീകരണ പദ്ധതികളിലും ആകർഷകമായ അവസരങ്ങളാണ് നിക്ഷേപകർക്ക് മുന്നിൽ വെക്കുന്നത്. Show Full Article

Leading the way for entrepreneurs and opportunities for investors