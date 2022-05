cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article അ​ബൂ​ദ​ബി: മൊ​ബൈ​ല്‍ ആ​പ്പി​ലെ ഒ​രു ബ​ട്ട​ണി​ല്‍ അ​മ​ര്‍ത്തി തീ​പി​ടി​ത്തം അ​റി​യി​ക്കാ​നും ആം​ബു​ല​ന്‍സ് സേ​വ​നം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടാ​നും സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കി അ​ബൂ​ദ​ബി പൊ​ലീ​സ്. പൊ​ലീ​സി​നെ​യോ സി​വി​ല്‍ ഡി​ഫ​ന്‍സി​നെ​യോ ഫോ​ണി​ല്‍ വി​ളി​ച്ച് വി​വ​ര​മ​റി​യി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ പ​ക​ര​മാ​ണ് അ​ബൂ​ദ​ബി പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​നി​ല്‍ ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു സൗ​ക​ര്യം സ​ജ്ജ​മാ​ക്കി​യ​ത്. ഇ​തി​ലൂ​ടെ വ​കു​പ്പു​ക​ളു​ടെ സേ​വ​നം കാ​ല​താ​മ​സം കൂ​ടാ​തെ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​നാ​വു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. പൊ​ലീ​സ് ആ​പ്പി​ന്‍റെ ഹോം ​പേ​ജി​ന്‍റെ മു​ക​ളി​ല്‍ വ​ല​ത്തേ​മൂ​ല​യി​ലാ​ണ് എ​സ്.​ഒ.​എ​സ് ബ​ട്ട​ണ്‍ സ​ജ്ജ​മാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ആം​ബു​ല​ന്‍സ് സേ​വ​ന​മാ​ണോ സി​വി​ല്‍ ഡി​ഫ​ന്‍സ് സേ​വ​ന​മാ​ണോ തേ​ടേ​ണ്ട​തെ​ന്ന് തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാം.

ഇ​തി​നാ​യി ആ​പ്പി​ല്‍ ന​ല്‍കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന 'കാ​പ്ച' ഇ​മേ​ജു​ക​ളി​ലൊ​ന്ന് തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. ഇ​തു ന​ല്‍കു​ന്ന​തോ​ടെ ഫോ​ണി​ലേ​ക്ക് വി​ളി വ​രു​മെ​ന്ന സ​ന്ദേ​ശം ല​ഭ്യ​മാ​കും. ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​നു ഫോ​ണ്‍വി​ളി​ക​ളാ​ണ് ഓ​രോ വ​ര്‍ഷ​വും അ​ബൂ​ദ​ബി, അ​ല്‍ ഐ​ന്‍, അ​ല്‍ ധ​ഫ്ര റീ​ജ​നു​ക​ളി​ല്‍നി​ന്നാ​യി പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ ക​ണ്‍ട്രോ​ള്‍ റൂ​മി​ല്‍ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​സ്.​ഒ.​എ​സ് ബ​ട്ട​ണ്‍ സൗ​ക​ര്യം ഏ​ര്‍പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തി​ലൂ​ടെ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് അ​തി​വേ​ഗം സ​ഹാ​യം തേ​ടാ​നും അ​തി​ന് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി സേ​ന​ക്ക് പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കാ​നും​ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന്​ അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ര്‍ത്തു. Show Full Article

Is there a fire? Press the button on the app and the army will jump