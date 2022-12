യു.എ.ഇയിൽ സന്ദർശക വിസ മാറണമെങ്കിൽ രാജ്യം വിടണം

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ദുബൈ: യു.എ.ഇയിൽ സന്ദർശക വിസയിലുള്ളവർക്ക് രാജ്യത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന്​ തന്നെ വിസ മാറാമെന്ന നിയമം ഒഴിവാക്കുന്നു. ഷാർജ, അബൂദബി എമിറേറ്റുകളിലാണ്​ നിർദേശം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത്​. ഇതോടെ​ വിസ പുതുക്കണമെങ്കിലോ മറ്റ്​ വിസയിലേക്ക്​ മാറണമെങ്കിലോ രാജ്യം വിടണം (എക്സിറ്റ്​ അടിക്കണം). ദുബൈയിൽ പുതിയ നിർദേശം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല.

വിസിറ്റ്​ വിസയിലുള്ളവർ യു.എ.ഇയിൽ നിന്നുകൊണ്ട്​ തന്നെ അധിക തുക നൽകി വിസ പുതുക്കിയിരുന്നു. ഇത്​ പ്രവാസികൾ അടക്കമുള്ളവർക്ക്​ ഏറെ ഉപകാരപ്രദമായിരുന്നു. ഈ സംവിധാനം ഒഴിവാക്കുന്നതോടെ വിമാന മാർഗമോ ബസിലോ രാജ്യത്തിന്​ പുറത്തുപോയി എക്സിറ്റ്​ അടിച്ച്​ തിരികെയെത്തി വിസ പുതുക്കേണ്ടി വരും. ഒമാനിൽ പോയി എക്സിറ്റ്​ അടിച്ച ശേഷം തിരിച്ചെത്തുകയാണ്​ പ്രവാസികൾ ചെയ്യുന്നത്​. ദുബൈയുടെ വിസിറ്റ്​ വിസയുള്ളവർക്ക്​ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട്​ തന്നെ വിസ പുതുക്കാം. എന്നാൽ, 2000 ദിർഹമിന്​ മുകളിൽ ചെലവാകും. കോവിഡ്​ കാലത്തിന്​ മുൻപും വിസ പുതുക്കണമെങ്കിൽ രാജ്യം വിടണമായിരുന്നു. എന്നാൽ, കോവിഡ്​ എത്തിയതോടെ ഈ നിയമത്തിൽ ഇളവ്​ നൽകിയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ വീണ്ടും പഴയ നിയമം നടപ്പാക്കുകയാണ്​. അതേസമയം, താമസ വിസക്കാർക്ക്​ ഇത്​ ബാധകമല്ല. Show Full Article

News Summary -

If you want to change your visitor visa in the UAE, you have to leave the country