അബൂദബി വിമാനത്താവളത്തില്‍ വന്‍ തിരക്ക്; യാത്ര മുടങ്ങാതിരിക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം

cancel camera_alt അ​ബൂ​ദ​ബി വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം By വെബ് ഡെസ്ക് അ​ബൂ​ദ​ബി: ബ​ലി​പെ​രു​ന്നാ​ളും സ്‌​കൂ​ള്‍ വേ​ന​ല്‍ക്കാ​ല അ​വ​ധി​യും ഒ​രു​മി​ച്ചു​വ​ന്ന​തോ​ടെ അ​ബൂ​ദ​ബി വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ല്‍ വ​ന്‍ തി​ര​ക്ക്. വി​വി​ധ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ല്‍ കൃ​ത്യ​സ​മ​യ​ത്ത് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ എ​ത്താ​നാ​വാ​തെ യാ​ത്ര മു​ട​ങ്ങു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ന്‍ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ മു​ന്‍ക​രു​ത​ല്‍ യാ​ത്ര​ക്കാ​ര്‍ സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ല്‍കി.

ജൂ​ലൈ ഏ​ഴു​വ​രെ ഒ​മ്പ​തു​ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം പേ​ര്‍ അ​ബൂ​ദ​ബി വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം വ​ഴി ക​ട​ന്നു​പോ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് ക​ണ​ക്ക്. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ എ​യ​ര്‍പോ​ര്‍ട്ട്​ റോ​ഡു​ക​ളി​ലും അ​നു​ബ​ന്ധ പാ​ത​ക​ളി​ലു​മെ​ല്ലാം ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​ര​ക്കേ​റും. ഇ​ത് കൃ​ത്യ​സ​മ​യ​ത്ത് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​ത് ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നി​ട​യു​ണ്ട്. അ​തു​കൊ​ണ്ട് യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ മൂ​ന്നു​മ​ണി​ക്കൂ​ര്‍ മു​മ്പെ​ങ്കി​ലും വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ എ​ത്താ​നു​ള്ള ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ ന​ട​ത്ത​ണം. 59 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ 109 ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് വ്യാ​പി​ച്ചു​കി​ട​ക്കു​ന്ന 5,000ത്തി​ല​ധി​കം വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ല്‍ സ​ര്‍വി​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. എ​ല്ലാ ഫ്ലൈ​റ്റു​ക​ളു​ടെ​യും ബോ​ര്‍ഡി​ങ്​ പു​റ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​ന് 20 മി​നി​റ്റു​മു​മ്പ് അ​ട​ക്കും. യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം വ​ര്‍ധി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ല്‍, തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത ഫ്ലൈ​റ്റു​ക​ളു​ടെ ചെ​ക്ക്-​ഇ​ന്‍ കൗ​ണ്ട​റു​ക​ള്‍ എ​യ​ര്‍വേ​ക​ള്‍ മാ​റ്റു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ല്‍, യാ​ത്ര​ക്കാ​ര്‍ അ​വ​രു​ടെ ഫ്ലൈ​റ്റ് സ​മ​യ​വും പു​റ​പ്പെ​ട​ല്‍ ടെ​ര്‍മി​ന​ലും പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണം. തി​ര​ക്ക് ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ന്‍ ഓ​ണ്‍ലൈ​നി​ല്‍ ചെ​ക്ക് ഇ​ന്‍ ചെ​യ്ത് നേ​ര​ത്തെ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ​ത്താ​ന്‍ ശ്ര​മി​ക്ക​ണം. മു​തി​ര്‍ന്ന​വ​ര്‍ക്ക് 35 ദി​ര്‍ഹ​ത്തി​നും കു​ട്ടി​ക്ക് 25 ദി​ര്‍ഹ​ത്തി​നും മി​ന സാ​യി​ദി​ലോ അ​ബൂ​ദ​ബി നാ​ഷ​ന​ല്‍ എ​ക്സി​ബി​ഷ​ന്‍ സെ​ന്റ​റി​ലോ ചെ​ക്ക്-​ഇ​ന്‍ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാം. അ​തേ​സ​മ​യം, യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ല്‍ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന തി​ര​ക്ക് മ​ല​യാ​ളി​ക​ളെ​യും കൂ​ടു​ത​ലാ​യി ബാ​ധി​ക്കും. സ്കൂ​ള്‍ അ​ട​ച്ച​തും ബ​ലി​പെ​രു​ന്നാ​ള്‍ ഒ​പ്പം വ​ന്ന​തു​മെ​ല്ലാ​മാ​ണ് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പോ​വു​ന്ന​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ല്‍ വ​ര്‍ധ​ന ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യ​ത്. ഇ​ത് എ​യ​ര്‍പോ​ര്‍ട്ടു​ക​ളി​ല്‍ കൂ​ടു​ത​ല്‍ തി​ക്കി​നും തി​ര​ക്കി​നും കാ​ര​ണ​മാ​വു​ന്നു​ണ്ട്. യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ നി​ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ന്​ പു​റ​ത്തേ​ക്കും നീ​ണ്ട​തോ​ടെ നി​ര​വ​ധി പേ​ര്‍ക്ക് കൃ​ത്യ​സ​മ​യ​ത്തി​ന് അ​ക​ത്തു​ക​ട​ക്കാ​നു​മാ​വാ​ത്ത സ്ഥി​തി​യു​ണ്ട്. ചെ​ക്കി​ങ്ങി​നാ​യി മൂ​ന്നു​മ​ണി​ക്കൂ​ര്‍ മു​മ്പേ എ​യ​ര്‍പോ​ര്‍ട്ടി​ല്‍ എ​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ നേ​ര​ത്തെ നി​ര്‍ദേ​ശം ന​ല്‍കി​യി​രു​ന്ന​താ​ണ്. എ​ന്നാ​ല്‍, കു​ടും​ബ​മാ​യി വ​രു​ന്ന​വ​ര്‍പോ​ലും ഏ​റ്റ​വും ഒ​ടു​ക്ക​മെ​ത്തി പ​ര​ക്കം പാ​യു​ക​യാ​ണ്. നീ​ണ്ട ക്യൂ ​ഉ​ള്ള​തി​നാ​ല്‍ ത​ന്നെ ല​ഗേ​ജു​ക​ളും മ​റ്റു​മാ​യി ത​ങ്ങ​ളു​ടെ കൗ​ണ്ട​റി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തു​ക നി​ല​വി​ല്‍ അ​ത്ര എ​ളു​പ്പ​മ​ല്ല. ചെ​ക്കി​ങ്ങി​ന്റെ സ​മ​യം അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് തൊ​ട്ടു​മു​മ്പെ​ത്തു​ന്ന​വ​ര്‍ ഇ​തി​നാ​ല്‍ ത​ന്നെ പ​രി​ഭ്രാ​ന്തി​യി​ലാ​വു​ക​യും ചെ​യ്യും. അ​ബൂ​ദ​ബി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ല്‍ വ​ലി​യ തി​ര​ക്ക് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​നാ​ല്‍ യാ​ത്ര​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ള്‍ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ന്‍ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ മു​ന്‍ക​രു​ത​ലു​ക​ള്‍ എ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള റോ​ഡു​ക​ളി​ലും ചെ​ക്ക് ഇ​ന്‍ ചെ​യ്യു​മ്പോ​ഴു​മൊ​ക്കെ​യു​ള്ള തി​ര​ക്കു​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ബോ​ധ്യം ഉ​ണ്ടാ​വ​ണം. പ​ര​മാ​വ​ധി നേ​ര​ത്തെ​യി​റ​ങ്ങി ട്രാ​ഫി​ക് ബ്ലോ​ക്കി​ല്‍ കു​ടു​ങ്ങു​ന്ന​തി​ല്‍ നി​ന്ന് ഒ​ഴി​വാ​ക​ണം. Show Full Article

News Summary -

Huge rush at Abu Dhabi airport; Be careful not to interrupt the journey.