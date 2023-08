അഞ്ച്​ സ്കൂളുകൾ കൂടി; ദുബൈയിൽ സ്കൂളുകളുടെ എണ്ണം 220 ആയി

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് - ദു​ബൈ: സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ രം​ഗ​ത്തെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​നം ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഒ​രു​പ​ടി കൂ​ടി ക​ട​ന്ന്​ ദു​ബൈ. 2023-24 അ​ക്കാ​ദ​മി​ക വ​ർ​ഷം അ​ഞ്ച്​ സ്വ​കാ​ര്യ സ്കൂ​ളു​ക​ൾ കൂ​ടി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം തു​ട​ങ്ങി. ബ്രി​ട്ടീ​ഷ്, ഇ​ന്ത്യ​ൻ പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന അ​ഞ്ച്​ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലാ​യി 12,000 സീ​റ്റു​ക​ളാ​ണ്​ ല​ഭ്യ​മാ​കു​ന്ന​തെ​ന്ന്​​ ഹ്യൂ​മ​ൺ ഡെ​വ​ല​പ്​​മെ​ന്‍റ്​ അ​തോ​റി​റ്റി (കെ.​എ​ച്ച്.​ഡി.​എ) പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട രേ​ഖ​ക​ൾ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ നാ​ലു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ എ​മി​റേ​റ്റി​ൽ 27 സ്വ​കാ​ര്യ സ്കൂ​ളു​ക​ൾ​ക്കാ​ണ്​ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നാ​നു​മ​തി ല​ഭി​ച്ച​ത്. ഇ​തോ​ടെ ദു​ബൈ​യി​ൽ ആ​കെ സ്കൂ​ളു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 220 ആ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു. 220 സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലാ​യി ആ​കെ 3.26 ല​ക്ഷം കു​ട്ടി​ക​ളാ​ണ്​ ഈ ​അ​ക്കാ​ദ​മി​ക വ​ർ​ഷം പ​ഠ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്​. ദു​ബൈ​യി​ലെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ രം​ഗ​ത്ത്​ അ​തി​വേ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള വി​ക​സ​ന​മാ​ണ്​ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ കെ.​എ​ച്ച്.​ഡി.​എ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഡോ. ​അ​ബ്​​ദു​ല്ല അ​ൽ ക​റാം പ​റ​ഞ്ഞു. വ്യ​ത്യ​സ്ത രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ​യും ഭാ​ഷ​ക​ളെ​യും പ​ഠ​ന രീ​തി​ക​​ളെ​യും പ്ര​തി​നി​ധാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന 17 സ്വ​കാ​ര്യ സ്കൂ​ളു​ക​ൾ ദു​ബൈ​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​തി​ൽ 36 ശ​ത​മാ​നം ബ്രി​ട്ടീ​ഷ്​ പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി​യും 25 ശ​ത​മാ​നം ഇ​ന്ത്യ​ൻ പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി​യും 15 ശ​ത​മാ​നം യു.​എ.​സ്​ പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി​യും 17 ശ​ത​മാ​നം അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി​യും (ഐ.​ബി) വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​ണ്. ചൈ​നീ​സ്, ഫ്ര​ഞ്ച്, ജാ​പ്പ​നീ​സ്, ആ​സ്​​ട്രേ​ലി​യ​ൻ, സ്പാ​നി​ഷ്, ഫി​ലി​പ്പി​നോ എ​ന്നീ ഭാ​ഷ​ക​ളി​ലും ക്ലാ​സു​ക​ൾ പ്ര​ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. Show Full Article

