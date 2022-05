സാമ്പത്തിക ഭദ്രത താഴേത്തട്ടിലെത്തിക്കണം -ഇബ്രാഹിം എളേറ്റിൽ

cancel camera_alt ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി കാ​സ​ർ​കോ​ട്​ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ്പെ​ഷ​ൽ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ഇ​ബ്രാ​ഹിം എ​ളേ​റ്റി​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article ദു​ബൈ: തൊ​ഴി​ൽ​രം​ഗ​ത്തും ബി​സി​ന​സ് രം​ഗ​ത്തും അ​ഭി​വൃ​ദ്ധി ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കി യു.​എ.​ഇ സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി​യ പു​തി​യ പ​രി​ഷ്കാ​ര​ങ്ങ​ളും നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും താ​ഴേ​ത്ത​ട്ടി​ലെ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഭ​ദ്ര​ത​യും സു​ര​ക്ഷ​യും അ​വ​രി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കാ​ൻ പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹം മു​ന്നോ​ട്ടു​വ​ര​ണ​മെ​ന്ന് ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ഇ​ബ്രാ​ഹിം എ​ളേ​റ്റി​ൽ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി കാ​സ​ർ​കോ​ട്​ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ്പെ​ഷ​ൽ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

തൊ​ഴി​ലാ​ളി ക്ഷേ​മ​വും സം​രം​ഭ​ക​ർ​ക്കാ​യു​ള്ള നി​ര​വ​ധി പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​മു​ൾ​ക്കൊ​ള്ളി​ച്ച് നി​ര​വ​ധി പു​തി​യ പ​രി​ഷ്കാ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ യു.​എ.​ഇ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തെ​ല്ലാം താ​ഴേ​ത്ത​ട്ടി​ൽ എ​ത്തി​ക്കാ​നു​ള്ള പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​മാ​യി നാം ​മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി കാ​സ​ർ​കോ​ട്​ ജി​ല്ല ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് റാ​ഫി പ​ള്ളി​പ്പു​റം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജി​ല്ല ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ലാം ക​ന്യാ​പ്പാ​ടി സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​പി.​എ. സ​ലാം, ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹം​സ തൊ​ട്ടി, സെ​ക്ര​ട്ട​റി‌ ഇ​ബ്രാ​ഹിം ഖ​ലീ​ൽ, ജി​ല്ല ട്ര​ഷ​റ​ർ ഹ​നീ​ഫ് ടി.​ആ​ർ മേ​ൽ​പ​റ​മ്പ്, ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ സി.​എ​ച്ച്. നൂ​റു​ദ്ദീ​ൻ കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട്, കെ.​പി. അ​ബ്ബാ​സ് ക​ള​നാ​ട്, ഹ​സൈ​നാ​ർ ബീ​ജ​ന്ത​ടു​ക്ക, ഫൈ​സ​ൽ മൊ​ഹ്സി​ൻ ത​ള​ങ്ക​ര, അ​ഷ്‌​റ​ഫ് പാ​വൂ​ർ, യൂ​സു​ഫ് മു​ക്കൂ​ട്, എ​ൻ.​സി. മു​ഹ​മ്മ​ദ്, മ​ണ്ഡ​ലം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ഫൈ​സ​ൽ പ​ട്ടേ​ൽ, ഇ​സ്മാ​യി​ൽ നാ​ലാം​വാ​തു​ക്ക​ൽ, സി​ദ്ദീ​ഖ് ചൗ​ക്കി, സൈ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ മൊ​ഗ്രാ​ൽ, ഷ​ബീ​ർ കൈ​ത​ക്കാ​ട്, സ​ത്താ​ർ ആ​ല​മ്പാ​ടി, ഇ​ബ്രാ​ഹിം ബേ​രി​കെ, മു​നീ​ർ പ​ള്ളി​പ്പു​റം, സ​ഫ്‌​വാ​ൻ അ​ണ​ങ്ങൂ​ർ, ഷു​ഹൈ​ൽ കോ​പ്പ, ആ​രി​ഫ് ചെ​രു​മ്പ, മ​ൻ​സൂ​ർ മ​ർ​ത്യ, അ​ഷ്‌​റ​ഫ് ബ​ച്ച​ൻ, റ​ഷീ​ദ് ആ​വി​യി​ൽ, സ​ലാം മാ​വി​ലാ​ടം, സി.​എ​ച്ച്. ഹാ​രി​സ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. കാ​സ​ർ​കോ​ട്​ ജി​ല്ല ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഫ്സ​ൽ മെ​ട്ട​മ്മ​ൽ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. Show Full Article

