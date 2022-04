cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article ദു​ബൈ: ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന വ്യോ​മാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ൽ പ​​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന വാ​ർ​ത്ത അ​ബൂ​ദ​ബി​യു​ടെ എ​യ​ർ​ലൈ​നാ​യ ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ്​ നി​ഷേ​ധി​ച്ചു. അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ര​ഹി​ത​മാ​ണ്​ വാ​ർ​ത്ത​യെ​ന്ന്​ അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. മേ​യ്​ അ​ഞ്ചി​ന്​ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ ന​ട​ക്കു​ന്ന വ്യോ​മാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ൽ ഇ​ത്തി​ഹാ​ദും പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന്​ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ലെ ചി​ല മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ എ​യ​ർ​ലൈ​ൻ പൈ​ല​റ്റ്​ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നാ​ണ്​ പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത്തി​ഹാ​ദും അ​വ​രു​​ടെ ത​ന്നെ വി​മാ​ന​ക്ക​മ്പ​നി​യാ​യ വി​സ്​ എ​യ​റും വ്യോ​മാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന്​ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു​വെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു വാ​ർ​ത്ത.

എ​ന്നാ​ൽ, ദേ​ശീ​യ എ​യ​ർ​ലൈ​ൻ എ​ന്ന​നി​ല​യി​ൽ മ​റ്റ്​ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ്​ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​റി​ല്ലെ​ന്നും പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ ഉ​ദ്ദേ​ശ്യ​മി​ല്ലെ​ന്നും എ​യ​ർ​ലൈ​ൻ വ​ക്​​താ​വ്​ പ​റ​ഞ്ഞു. Show Full Article

Etihad has denied reports that it will take part in Israeli airstrikes