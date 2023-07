ആറു മാസത്തിനിടെ സകാത്തായി നൽകിയത്​​ 9.87 കോടി ദിർഹം

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ദുബൈ: ഈ വർഷത്തെ ആദ്യ പകുതിയിൽ യു.എ.ഇ ഭരണത്തിന്​ കീഴിലുള്ള സകാത്ത്​ ഫണ്ടിൽ നിന്ന്​ ചെലവഴിച്ചത്​ 9.87 കോടി ദിർഹം. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ കാലയളവിനെ അപേക്ഷിച്ച്​ 19 ശതമാനം അധികമാണിത്​. 21 പദ്ധതികളിലായി സഹായത്തിന്​​ അർഹരായ 6,150 കുടുംബങ്ങൾക്കാണ്​​ സകാത്ത്​ വിതരണം ചെയ്തതെന്ന്​ സകാത്ത്​ റിസോഴ്​സസ്​ ഡിപാർട്ട്​മെന്‍റ്​ ആൻഡ്​ മീഡിയ ഡയറക്ടർ ഡോ. അബ്​ദുറഹ്​മാൻ സൽമാൻ അൽ ഹമദി പറഞ്ഞു. സകാത്ത്​ വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്​ കഴിഞ്ഞ ആറു മാസത്തിനിടെ 103 യോഗങ്ങളാണ് സമിതി​ ചേർന്നത്​. ‘ പൗരൻ, പൗരല്ലാത്തയാളുടെ ഭാര്യ ’ പദ്ധതി വഴിയാണ്​ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സകാത്ത്​ ഫണ്ട്​ ചെലവിട്ടത്​. ഈ ഇനത്തിൽ 444 കുടുംബങ്ങൾക്കായി 2.17 കോടി ദിർഹം​ വിതരണം ചെയ്യാനായി​. താഴ്ന്ന വരുമാനക്കാരെ ലക്ഷ്യമിട്ട്​ നടപ്പിലാക്കിയ ‘ഇരട്ട വരുമാനം’ പദ്ധതി വഴി 789 കുടുംബങ്ങൾക്ക്​ 1.23 കോടി ദിർഹം വിതരണം ചെയ്തു. വിവാഹമോചിതരായ സ്ത്രീകൾക്ക്​ ‘ആശ്രയം​’ എന്ന പദ്ധതിയിലൂടെ ഗുണഭോക്​താക്കളായ 361 കുടുംബങ്ങളിലേക്ക്​ 1.21 കോടി ദിർഹമിന്‍റെ സഹായം എത്തിക്കാനായതായി അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. അതിനുശേഷം ബാക്കിയുള്ള പദ്ധതികളിലെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്കും സകാത്ത്​ ഫണ്ടിൽ നിന്ന്​ തുക വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്​. സകാത്ത് നൽകുന്നതിനുള്ള ആദ്യ കേന്ദ്രമായി സകാത്ത് ഫണ്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തതിന് ഉപഭോക്താക്കൾക്കും അത്​ സ്വീകരിച്ച ഗുണഭോക്താക്കൾക്കും ഡോ. ​​അബ്ദുർറഹ്മാൻ അൽ ഹമദി നന്ദി പറഞ്ഞു. സകാത്ത്​ ഫണ്ട്​ ഫെഡറൽ സർക്കാർ സംവിധാനമാണെന്നും വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ പരാമർശിച്ച ശരീഅത്ത്​ ബാങ്കുകളുടെ നിർദേശങ്ങൾക്കും അംഗീകാരത്തിനും അനുസൃതമായി സുതാര്യമായ രീതിയിലാണ്​​ സകാത്ത്​ വിതരണം തുടരുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. Show Full Article

News Summary -

During six months, 9.87 crore dirhams were given as zakat