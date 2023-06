cancel camera_alt ഡെ​ലി​വ​റി സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ആ​ർ.​ടി.​എ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ബൈ​ക്ക്​ റൈ​ഡേ​ഴ്​​സ് By മാധ്യമം ലേഖകൻ ദു​ബൈ: സ്വ​കാ​ര്യ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ക​മേ​ഴ്​​സ്യ​ൽ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ഡെ​ലി​വ​റി സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി റോ​ഡ്​​സ്​ ആ​ൻ​ഡ്​ ട്രാ​ൻ​സ്​​പോ​ർ​ട്ട്​ അ​തോ​റി​റ്റി (ആ​ർ.​ടി.​എ) 600 ബൈ​ക്കു​ക​ൾ നി​ര​ത്തി​ലി​റ​ക്കു​ന്നു. ആ​ർ.​ടി.​എ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ദു​ബൈ ടാ​ക്സി കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ (ഡി.​ടി.​സി) ആ​ണ്​ പു​തി​യ സേ​വ​നം ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്. റ​സ്റ്റാ​റ​ന്‍റു​ക​ൾ, ചെ​റു​കി​ട ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ർ, മ​റ്റു​ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക്​ ഡി.​ടി.​സി​യു​ടെ സ്മാ​ർ​ട്ട്​ പ്ലാ​റ്റ്​​ഫോം വ​ഴി​യോ ആ​പ്പു വ​ഴി​യോ സേ​വ​നം ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്താം. പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​ശീ​ല​നം ല​ഭി​ച്ച റൈ​ഡ​ർ​മാ​രെ​യാ​ണ്​ സേ​വ​ന​ത്തി​നാ​യി സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്​. ഉ​പ​ഭോ​ക്​​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക്​ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ സേ​വ​നം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​ൻ ഇ​തു​വ​ഴി സാ​ധി​ക്കും. ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ ട്രാ​ക്കി​ങ്​ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും 24x7 നി​യ​ന്ത്ര​ണ കേ​ന്ദ്ര​വും വ​ഴി നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന ഫീ​ച്ച​റു​ക​ളാ​ണ്​ റൈ​ഡ​ർ​മാ​ർ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ, ട്രാ​ക്കി​ങ്, അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ മി​ക​ച്ച സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കാ​ൻ ഡി.​ടി.​സി​യു​ടെ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ ടീം ​ത​ന്നെ​യു​ണ്ട്. കൂ​ടാ​തെ, ഡി.​ടി.​സി​യു​മാ​യി ക​രാ​റി​ലു​ള്ള ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ളു​ടെ ഐ​ഡ​ന്റി​റ്റി ഈ ​സേ​വ​നം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. ഈ​മാ​സം അ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ ബൈ​ക്ക്​ റൈ​ഡ​ർ​മാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം 990 ആ​ക്കു​മെ​ന്നും ദു​ബൈ ടാ​ക്സി കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ സി.​ഇ.​ഒ മ​ൻ​സൂ​ർ അ​ൽ ഫ​ലാ​സി പ​റ​ഞ്ഞു. Show Full Article

Dubai: RTA adds 600 motorbikes to delivery sector; to increase to 900 by end of year