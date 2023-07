cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ദു​ബൈ: വി​വി​ധ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ ജി​മ്മു​ക​ൾ​ക്കും ഫി​റ്റ്​​ന​സ്​ സെൻറ​റു​ക​ൾ​ക്കും ‘സ്റ്റാ​ർ’ പ​ദ​വി അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന പു​തി​യ സം​വി​ധാ​നം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ദു​ബൈ സ്​​പോ​ർ​ട്​​സ്​ കൗ​ൺ​സി​ലാ​ണ്​ ആ​ദ്യ​മാ​യി ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു സം​വി​ധാ​നം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നാ​യി ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന​ത്. നി​ശ്ചി​ത മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്​ ഫൈ​വ്​ സ്റ്റാ​ർ വ​രെ​യാ​ണ്​ പ​ദ​വി അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ത​ല​ത്തി​ലെ വി​ദ​ഗ്​​ധ​രു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ്​ പ​ദ​വി നി​ർ​ണ​യി​ക്കു​ക​യെ​ന്നും സ്​​പോ​ർ​ട്​​സ്​ കൗ​ൺ​സി​ൽ അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. പ​ദ​വി നി​ർ​ണ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി വി​വി​ധ ജി​മ്മു​ക​ളു​ടെ​യും ഫി​റ്റ്​​ന​സ്​ സെൻറ​റു​ക​ളു​ടെ​യും വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ ഇ​തി​ന​കം ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. കു​റ​ഞ്ഞ റാ​ങ്കി​ങ്​​ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്യും. ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ ത​രം, പ​രി​പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സം​വി​ധാ​നം, കാ​യി​ക​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, ശു​ചി​ത്വം, സു​ര​ക്ഷി​ത​ത്വം, ഇ​ൻ​സ്ട്ര​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ​യും അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും അ​നു​പാ​തം, ഇ​ൻ​സ്​​ട്ര​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ യോ​ഗ്യ​ത, വ്യ​ക്തി​ഗ​ത പ​രി​ശീ​ല​ന സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ, അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യും അം​ഗ​ത്വം ചേ​ർ​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യും, ഗ്രൂ​പ്​ ഫി​റ്റ്​​ന​സ്​ ക്ലാ​സു​ക​ൾ, സാ​മൂ​ഹി​ക-​ഉ​ത്തേ​ജ​ക വി​രു​ദ്ധ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം, ശാ​രീ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന സ​ന്ന​ദ്ധ​ത​യ​റി​യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ചോ​ദ്യാ​വ​ലി, പോ​ഷ​കാ​ഹാ​രം, പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ സൗ​ക​ര്യം, അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ​യും സം​തൃ​പ്തി എ​ന്നി​വ​യാ​ണ്​ റാ​ങ്കി​ങ്ങി​ന്​ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന്​ ജിം​നേ​ഷ്യ​ങ്ങ​ളും ഫി​റ്റ്​​ന​സ്​ സെൻറ​റു​ക​ളു​മു​ള്ള ദു​ബൈ​യി​ൽ ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക്​ മി​ക​ച്ച സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​ന്​ പു​തി​യ സം​വി​ധാ​നം ഉ​പ​കാ​ര​പ്പെ​ടും. Show Full Article

Dubai: Gyms to be star-rated as new system is announced