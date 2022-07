cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article ദു​ബൈ: ദു​ബൈ ന​ഗ​ര​ത്തെ അ​ൽ​പം ഉ​യ​രെ​നി​ന്ന്​ കാ​ണ​ണ​മെ​ന്നു​ണ്ടോ? ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ര​മു​ള്ള കെ​ട്ടി​ട​മാ​യ ബു​ർ​ജ് ഖ​ലീ​ഫ​യി​ൽ 60 ദി​ർ​ഹം മു​ട​ക്കി​യാ​ൽ അ​തി​നു​ള്ള അ​വ​സ​രം കി​ട്ടും. ബു​ർ​ജ്​ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ 124, 125 നി​ല​ക​ളി​ലു​ള്ള 'അ​റ്റ് ദ ​ടോ​പ്പി​ൽ' ആ​ണ്​ യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്ക് അ​വ​സ​ര​മു​ള്ള​ത്. ഈ ​വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല ഓ​ഫ​ർ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 30 വ​രെ​യു​ണ്ട്. പൊ​തു അ​വ​ധി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ല​ട​ക്കം ആ​നു​കൂ​ല്യം ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ ടി​ക്ക​റ്റ് കൗ​ണ്ട​റു​ക​ളി​ൽ ദേ​ശീ​യ തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ കാ​ർ​ഡ് കാ​ണി​ക്ക​ണം. ബു​ർ​ജ് ഖ​ലീ​ഫ വെ​ബ്സൈ​റ്റ് വ​ഴി​യും ബു​ക്ക് ചെ​യ്യാം. സൈ​റ്റ്: atthetop.ae. 828 മീ​റ്റ​ർ ഉ​യ​ര​മു​ള്ള ബു​ർ​ജ് ഖ​ലീ​ഫ​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ന​ഗ​ര​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ൾ ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​ൻ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രാ​ണ്​ ദി​വ​സ​വും എ​ത്തു​ന്ന​ത്. 148ാം നി​ല​യി​ലും സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ക​ര്‍ക്കാ​യി നി​രീ​ക്ഷ​ണ ത​ട്ടു​ണ്ട്. ബു​ർ​ജ്​ ഖ​ലീ​ഫ ഇ​തി​ന​കം നാ​ല് ഗി​ന്ന​സ് റെ​ക്കോ​ഡു​ക​ള്‍ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ലോ​ക​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​രം കൂ​ടി​യ കെ​ട്ടി​ടം, ഭൂ​മി​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​രം കൂ​ടി​യ മ​നു​ഷ്യ​നി​ര്‍മി​തി, ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള നി​രീ​ക്ഷ​ണ ത​ട്ട്, ത​റ​നി​ര​പ്പി​ല്‍നി​ന്ന് ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള റ​സ്റ്റാ​റ​ന്‍റ് (അ​റ്റ്മോ​സ്ഫി​യ​ര്‍) എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് റെ​ക്കോ​ഡു​ക​ള്‍. 2015ല്‍ ​ലോ​ക​ത്തെ മി​ക​ച്ച ആ​ക​ര്‍ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി 'അ​റ്റ് ദ ​ടോ​പ്' ബു​ര്‍ജ് ഖ​ലീ​ഫ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. പാ​രി​സി​ലെ ഈ​ഫ​ല്‍ ട​വ​റി​നും ഫ്ലോ​റി​ഡ​യി​ലെ ഡി​സ്നി ലാ​ൻ​ഡി​നും പി​റ​കി​ല്‍ ലോ​ക​ത്ത് ഏ​റ്റ​വു​മ​ധി​കം സെ​ല്‍ഫി​ക​ള്‍ പ​ക​ര്‍ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന സ്ഥ​ലം​കൂ​ടി​യാ​ണ് ബു​ര്‍ജ് ഖ​ലീ​ഫ. Show Full Article

Dubai can be seen from Burj Khalifa 'at the top'; For 60 dirhams