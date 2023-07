cancel camera_alt ന​ടു​റോ​ഡി​ല്‍ വാ​ഹ​നം നി​ര്‍ത്തി​യ​തി​നെ തു​ട​ര്‍ന്നു​ണ്ടാ​യ കൂ​ട്ടി​യി​ടി. വി​ഡി​യോ ദൃ​ശ്യ​ത്തി​ല്‍ നി​ന്ന് By വെബ് ഡെസ്ക് അ​ബൂ​ദ​ബി: കാ​ര​ണം എ​ന്താ​യാ​ലും ന​ടു​റോ​ഡി​ല്‍ വാ​ഹ​നം നി​ര്‍ത്ത​രു​തെ​ന്ന മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി അ​ബൂ​ദ​ബി പൊ​ലീ​സ്. ന​ടു​റോ​ഡി​ൽ വാ​ഹ​നം നി​ർ​ത്തി​യ​തു​മൂ​ല​മു​ണ്ടാ​യ അ​പ​ക​ട ദൃ​ശ്യം പ​ങ്കു​വെ​ച്ചാ​ണ്​​ അ​ബൂ​ദ​ബി പൊ​ലീ​സ്​ ഇ​ക്കാ​ര്യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. വ​ൻ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ന്​ കാ​ര​ണ​മാ​വു​ന്ന ഇ​ത്ത​രം പ്ര​വൃ​ത്തി ഗു​രു​ത​ര ഗ​താ​ഗ​ത ലം​ഘ​ന​മാ​ണ്. വാ​ഹ​നം ഹ​സാ​ര്‍ഡ് ലൈ​റ്റ് തെ​ളി​ച്ച​തോ​ടെ തൊ​ട്ടു​പി​ന്നി​ലു​ള്ള വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള്‍ നി​ർ​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും റോ​ഡ് ഗ​താ​ഗ​തം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ട്ട​ത്​ അ​റി​യാ​തെ മ​റ്റ്​ വാ​ഹ​നം മു​ന്നി​ല്‍ നി​ര്‍ത്തി​യ കാ​റി​ല്‍ ഇ​ടി​ച്ചു​ക​യ​റു​ക​യും ഇ​തി​നു ശേ​ഷം സ​മീ​പ​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന മ​റ്റൊ​രു വാ​ഹ​ന​ത്തി​ലും ഇ​ടി​ക്കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു.

വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന് അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​മാ​യ ത​ക​രാ​റു​ക​ൾ സം​ഭ​വി​ച്ചാ​ൽ ന​ടു​റോ​ഡി​ല്‍ നി​ര്‍ത്താ​തെ അ​ടു​ത്തു​ള്ള എ​ക്‌​സി​റ്റി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റു​ക. വാ​ഹ​നം മു​ന്നോ​ട്ടു​നീ​ങ്ങു​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ 999 എ​ന്ന ക​ണ്‍ട്രോ​ള്‍ സെ​ന്‍റ​ര്‍ ന​മ്പ​റി​ല്‍ വി​ളി​ച്ച് സ​ഹാ​യം തേ​ട​ണം. ന​ടു​റോ​ഡി​ല്‍ വാ​ഹ​നം നി​ര്‍ത്തി​യാ​ല്‍ 1000 ദി​ര്‍ഹം പി​ഴ​യും ആ​റ്​ ബ്ലാ​ക്ക് പോ​യി​ന്‍റും ചു​മ​ത്ത​പ്പെ​ടും. മ​റ്റു വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍നി​ന്ന് സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ അ​ക​ലം പാ​ലി​ച്ചി​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഡ്രൈ​വ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നി​ടെ മൊ​ബൈ​ല്‍ ഫോ​ണ്‍ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത​ട​ക്ക​മു​ള്ള പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ള്‍ ചെ​യ്യ​രു​തെ​ന്നും പൊ​ലീ​സ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. സു​ര​ക്ഷി​ത അ​ക​ലം പാ​ലി​ക്കാ​തെ​യു​ള്ള ഡ്രൈ​വി​ങ്ങി​ന് 400 ദി​ര്‍ഹം പി​ഴ​യും നാ​ല്​ ബ്ലാ​ക്ക് പോ​യ​ന്‍റു ചു​മ​ത്തും. Show Full Article

Do not stop the vehicle in the middle of the road-Police share video of clash