link ദു​ബൈ: പു​തു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്​ സ​ന്തോ​ഷ​വാ​ർ​ത്ത. രാ​ജ്യ​ത്തെ പ​കു​തി​യി​ല​ധി​കം ക​മ്പ​നി​ക​ളും അ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ഷം ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ ശ​മ്പ​ളം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ പ്ര​തീ​ക്ഷ. ‘സാ​ല​റി ഗൈ​ഡ്​ യു.​എ.​ഇ 2024’ എ​ന്ന​പേ​രി​ൽ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച കൂ​പ്പ​ർ ഫി​ച്ച്​ എ​ന്ന സ്ഥാ​പ​നം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച സ​ർ​വേ റി​​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലാ​ണ്​ ഇ​ക്കാ​ര്യം വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ണ്ണ​യി​ത​ര മേ​ഖ​ല​ക​ൾ, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച്​ റി​യ​ൽ എ​സ്​​റ്റേ​റ്റ്​ രം​ഗ​ത്തെ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​ന്‍റെ പി​ൻ​ബ​ല​ത്തി​ൽ സാ​മ്പ​ത്തി​ക രം​ഗ​ത്തു​ണ്ടാ​യ അ​ഭി​വൃ​ദ്ധി​യാ​ണ്​ ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു നീ​ക്ക​ത്തി​ന്​ ക​മ്പ​നി​ക​ളെ പ്രേ​രി​പ്പി​ച്ച​തെ​ന്നാ​ണ്​ സ​ർ​വേ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. സ​ർ​വേ പ്ര​കാ​രം രാ​ജ്യ​ത്തെ 53 ശ​ത​മാ​നം ക​മ്പ​നി​ക​ൾ 4.5 ശ​ത​മാ​നം​വ​രെ ശ​മ്പ​ളം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ പ്ര​തീ​ക്ഷ. 39 ശ​ത​മാ​നം ക​മ്പ​നി​ക​ൾ അ​ഞ്ചു ശ​ത​മാ​നം​വ​രെ ശ​മ്പ​ളം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഒ​രു​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ പ​ത്തി​ലൊ​രു ശ​ത​മാ​നം ക​മ്പ​നി​ക​ൾ ആ​റു മു​ത​ൽ ഒ​മ്പ​തു ശ​ത​മാ​നം വ​രെ ശ​മ്പ​ള വ​ർ​ധ​ന​ ന​ൽ​കി​യേ​ക്കും. 20ൽ ​ഒ​രു ശ​ത​മാ​നം ക​മ്പ​നി​ക​ൾ 10 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ല​ധി​കം ശ​മ്പ​ളം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന സൂ​ച​ന​യും സ​ർ​വേ ഫ​ലം പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്നു.

എ​ന്നി​രു​ന്നാ​ലും, അ​ഞ്ചി​ലൊ​ന്ന് (21 ശ​ത​മാ​നം) സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ 2024ൽ ​ശ​മ്പ​ളം കു​റ​ച്ചേ​ക്കും. രാ​ജ്യ​ത്ത്​ മി​ക​ച്ച പ്ര​തി​ഭ​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ആ​വ​ശ്യം ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഇ​ത് ആ​ശ്ച​ര്യ​ക​ര​മാ​ണെ​ന്നും സ​ർ​വേ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്നു. കാ​ൽ ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ല​ധി​കം വ​രു​ന്ന ക​മ്പ​നി​ക​ൾ വ​രും​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ശ​മ്പ​ളം പു​തു​ക്കു​ന്ന​ത്​ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ ഒ​രു​വി​ധ ആ​ലോ​ച​ന​യും ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ്​ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ച​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ള​ർ​ച്ച​യാ​യ 7.9 ശ​ത​മാ​ന​വു​മാ​യി താ​ര​ത​മ്യം ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ള​ർ​ച്ച മൂ​ന്നു ശ​ത​മാ​ന​മാ​യും കു​റ​യും. എ​ന്നാ​ൽ, റി​യ​ൽ എ​സ്​​റ്റേ​റ്റ്, ട്രാ​വ​ൽ ആ​ൻ​ഡ്​ ടൂ​റി​സം, വ്യോ​മ​ഗ​താ​ഗ​തം തു​ട​ങ്ങി​യ എ​ണ്ണ​യി​ത​ര മേ​ഖ​ല​ക​ൾ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ള​ർ​ച്ച​യെ മു​ന്നോ​ട്ടു​ന​യി​ക്കു​ന്ന​ത്​ തു​ട​രു​മെ​ന്നും കൂ​പ്പ​ർ ഫി​ച്ച്​​ പ​റ​യു​ന്നു. 2023ൽ 81 ​ശ​ത​മാ​നം ക​മ്പ​നി​ക​ളും ശ​മ്പ​ളം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യോ മാ​റ്റം വ​രു​ത്തു​ക​യോ ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ല. എ​ട്ടു​ ശ​ത​മാ​നം ക​മ്പ​നി​ക​ൾ 10 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ ശ​മ്പ​ള വ​ർ​ധ​ന അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ട്ടു​മു​ണ്ട്. 71 ശ​ത​മാ​നം ക​മ്പ​നി​ക​ളും 2023ൽ ​ബോ​ണ​സ്​ അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​ൻ ആ​ലോ​ചി​ച്ച​പ്പോ​ൾ 29 ശ​ത​മാ​നം ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്കും അ​ത്ത​ര​മൊ​രു ആ​ലോ​ച​ന​യും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. 33 ശ​ത​മാ​നം ക​മ്പ​നി​ക​ൾ ഒ​രു മാ​സ​ത്തെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന ശ​മ്പ​ള​മാ​ണ്​ ബോ​ണ​സാ​യി അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്. 17 ശ​ത​മാ​നം​ ര​ണ്ടു മാ​സ​ത്തെ ശ​മ്പ​ള​വും 12 ശ​ത​മാ​നം മൂ​ന്നു മാ​സ​ത്തെ​യും നാ​ലു ശ​ത​മാ​നം നാ​ലു മാ​സ​ത്തെ​യും ഒ​രു ശ​ത​മാ​നം ക​മ്പ​നി​ക​ൾ അ​ഞ്ചു മാ​സ​ത്തെ ശ​മ്പ​ള​വും ബോ​ണ​സാ​യി ന​ൽ​കി​യ​താ​യും സ​ർ​വേ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി. Show Full Article

News Summary -

Companies in the UAE are preparing for a salary increase in the new year