വാഹനം ഓട്ടത്തിനിടെ നിന്നാല്‍ അപകടമൊഴിവാക്കാന്‍ ശ്രദ്ധവേണം -പൊലീസ്

cancel camera_alt പൊ​ലീ​സ്​ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട അ​പ​ക​ട ദൃ​ശ്യം By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article അ​ബൂ​ദ​ബി: ഓ​ടു​ന്ന വാ​ഹ​നം റോ​ഡി​ല്‍ നി​ന്നു​പോ​യാ​ല്‍ പി​ന്നാ​ലെ വ​രു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ഇ​ടി​ച്ച് അ​പ​ക​ട​മു​ണ്ടാ​വാ​തി​രി​ക്കാ​ന്‍ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ബൂ​ദ​ബി പൊ​ലീ​സ്. മു​ന്നി​ൽ​പോ​യ വാ​ഹ​നം നി​ര്‍ത്തി​യ​തി​നെ തു​ട​ര്‍ന്ന് പി​ന്നാ​ലെ വ​ന്ന കാ​റു​ക​ളും മ​റ്റും കൂ​ട്ടി​യി​ടി​ക്കു​ന്ന വി​ഡി​യോ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ള്‍ സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ടാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് സു​ര​ക്ഷ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ല്‍കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

അ​പ​ക​ട​മു​ണ്ടാ​വു​ക​യോ, നി​ന്നു​പോ​വു​ക​യോ ചെ​യ്താ​ല്‍ സാ​ധ്യ​മാ​വും വേ​ഗ​ത്തി​ല്‍ വാ​ഹ​നം റോ​ഡ​രി​കി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി ചേ​ര്‍ത്തി​ട​ണം. വാ​ഹ​നം അ​പ​ക​ട​ത്തി​ല്‍പ്പെ​ട്ട​താ​യി മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ബോ​ര്‍ഡ് സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണം. എ​ത്ര​യും വേ​ഗം പൊ​ലീ​സി​നെ വി​വ​രം അ​റി​യി​ക്ക​ണം. വാ​ഹ​നം ഓ​ടി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കേ ഫോ​ട്ടോ എ​ടു​ക്കു​ക, യാ​ത്ര​ക്കാ​രോ​ട് അ​ശ്ര​ദ്ധ​മാ​യി സം​സാ​രി​ക്കു​ക, മേ​ക്ക​പ്പ് ഇ​ടു​ന്ന​ത് അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ഡ്രൈ​വി​ങ്ങി​ലെ ശ്ര​ദ്ധ വി​ട്ടു​പോ​വു​ന്ന കാ​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍ ചെ​യ്യു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ​വ അ​പ​ക​ട​ത്തി​നി​ട​യാ​ക്കും. അ​ശ്ര​ദ്ധ​മാ​യി വാ​ഹ​നം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത് 800 ദി​ര്‍ഹം പി​ഴ​യും ലൈ​സ​ന്‍സി​ല്‍ നാ​ല് ബ്ലാ​ക്ക് പോ​യ​ന്‍റും ശി​ക്ഷ ല​ഭി​ക്കും. ഗ​താ​ഗ​ത ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ള്‍ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് വി​ഡി​യോ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളും ഫോ​ട്ടോ​ക​ളും പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട് പൊ​ലീ​സ് നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യി അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്നു​ണ്ട്. Show Full Article

Care should be taken to avoid accidents if the vehicle breakdown while in a race -police