കരടിക്കുഞ്ഞ്​ കൂട്ടിൽനിന്ന്​ ചാടി; ഇറാഖ്​ വിമാനം വൈകി

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ദുബൈ: വിമാനത്തിൽ കാർഗോ വഴി കൊണ്ടുവരുകയായിരുന്ന കരടിക്കുഞ്ഞ്​ കൂട്ടിൽനിന്ന്​ പുറത്തിറങ്ങിയത്​ വിമാനം വൈകാൻ കാരണമായി. ഇറാഖ്​ തലസ്ഥാനമായ ബഗ്​ദാദ്​ അന്താരാഷ്​ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽനിന്ന്​ ദുബൈയിലെത്തിയ വിമാനത്തിലെ കാർഗോയിലാണ്​ നിയമപരമായി ​കൊണ്ടുവരുകയായിരുന്ന കരടിയെ കൂട്ടിലടച്ച്​ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്​. ദുബൈ വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ കരടി കൂട്​ പൊളിച്ച്​ പുറത്തേക്ക്​ തലയിടുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ യാത്രക്കാരും ജീവനക്കാരും പരിഭ്രാന്തരായി. എന്നാൽ, അതിവേഗം കരടിയെ മയക്കുമരുന്ന്​ നൽകാൻ പ്രത്യേക സംഘത്തെ വിമാനത്താവളം അധികൃതർ എത്തിച്ചു. തുടർന്ന്​ മയക്കിയശേഷമാണ്​ കരടിയെ കൊണ്ടുപോയത്​. സംഭവത്തെ തുടർന്ന്​ വിമാനത്തിന്‍റെ ബാഗ്ദാദിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുള്ള യാത്ര വൈകി.

സംഭവത്തിൽ യാത്രക്കാർക്കുണ്ടായ ബുദ്ധിമുട്ടിൽ ക്ഷമചോദിച്ച്​ വിമാനക്കമ്പനി പ്രസ്താവന പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്​. അധികൃതർ എല്ലാ മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിച്ചാണ്​ ജീവിയെ കൊണ്ടുവന്നതെന്നും അപ്രതീക്ഷിതമായാണ്​ സംഭവമുണ്ടായതെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. കരടി പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളും വിഡിയോകളും യാത്രക്കാരിൽ ചിലർ പകർത്തിയത്​ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്​. Show Full Article

Bear cub on flight to Dubai escapes from crate; sedated upon landing at airport