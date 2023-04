cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ മസ്കത്ത്​: യു.എ.ഇയിൽ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഒമാനി പൗരയെ വിദഗ്​ധ ചികിത്സ നൽകുന്നതിനായി ​ഒമാനിലെ ​റോയൽ ഹോസ്​പിറ്റലിൽ എത്തിച്ചു. ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിലെ എമർജൻസി മാനേജ്‌മെന്റ് സെന്റർ, പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയവുമായി ഏകോപിപ്പിച്ച് റോയൽ എയർഫോഴ്‌സ് ഒമാന്‍റെ ഹെലികോപ്​ടറിലാണ്​ ഒമാനിലേക്ക്​ കൊണ്ടുവന്നത്​.

Show Full Article

News Summary -

An Omani citizen was brought to Oman from UAE for expert treatment