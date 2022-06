cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article അ​ജ്മാ​ൻ: വീ​ട്ടി​ലെ സു​ര​ക്ഷാ കാ​മ​റ​ക​ളി​ലെ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്ക​രു​തെ​ന്ന് അ​ജ്മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ല്‍കി. ഗാ​ർ​ഹി​ക സു​ര​ക്ഷാ കാ​മ​റ​ക​ളു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ര​ഹ​സ്യ​മാ​യി സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളെ ബോ​ധ​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​നാ​യി അ​ജ്മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് 'വീ​ടു​ക​ളു​ടെ ക​ണ്ണു​ക​ൾ' എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ മീ​ഡി​യ ആ​ൻ​ഡ്​ പ​ബ്ലി​ക്ക് റി​ലേ​ഷ​ൻ​സ് വി​ഭാ​ഗ​മാ​ണ് കാ​മ്പ​യി​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഹോം ​കാ​മ​റ​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ചും അ​തി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്വ​കാ​ര്യ​ത കാ​ത്തു​സൂ​ക്ഷി​ച്ചും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ സു​ര​ക്ഷ​യും സം​ര​ക്ഷ​ണ​വും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് കാ​മ്പ​യി​ൻ ന​ട​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്ന് മീ​ഡി​യ ആ​ൻ​ഡ് പ​ബ്ലി​ക്ക് റി​ലേ​ഷ​ൻ​സ് വ​കു​പ്പ് മേ​ധാ​വി മേ​ജ​ർ നൂ​റ സു​ൽ​ത്താ​ൻ അ​ൽ ഷം​സി പ​റ​ഞ്ഞു. സു​ര​ക്ഷ​യെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന​തോ ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തോ ആ​യ എ​ന്തും പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത് നി​യ​മം നി​രോ​ധി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും സു​ര​ക്ഷ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും കു​ടും​ബ​ത്തെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നു​മാ​ണ് ഹോം ​കാ​മ​റ​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. Show Full Article

News Summary -

Ajman police say camera footage of home should not be published