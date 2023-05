cancel camera_alt മഹ്​മൂദ് By മാധ്യമം ലേഖകൻ ദുബൈ: ബുധനാഴ്ച ഉച്ചക്ക്​ നാട്ടിൽ നിന്നെത്തിയ കണ്ണൂർ സ്വദേശി ദുബൈ വിമാനത്താവളത്തിൽ മരിച്ചു. കണ്ണൂർ തെക്കീ ബസാർ മസ്​കർ വീട്ടിൽ കെ.ടി.പി. മഹ്​മൂദാണ്​ (75) മരിച്ചത്​. ബുധനാഴ്ച രാവിലെ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന്​ കയറിയ മഹമൂദ്​ ഉച്ചയോടെയാണ്​ ദുബൈ വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയത്​. ഹൃദയാഘാതമാണ്​ മരണ കാരണം. ഭാര്യ: കെ.പി ജമീല. മക്കൾ: റിഫാസ്, റമീസ്, റിസ്​വാൻ, റിയാസ. മരുമകൻ: ഡോ. അഫ്​സൽ. മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിച്ച്​ ഖബറടക്കുമെന്ന്​ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകർ അറിയിച്ചു.

