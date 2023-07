ദുബൈയിൽ നിന്ന് അവധി ആഘോഷിക്കാൻ പോയ മലയാളി സലാലയിൽ മുങ്ങിമരിച്ചു

cancel camera_alt സാ​ദി​ഖ് By വെബ് ഡെസ്ക് ദു​ബൈ: ദു​ബൈ​യി​ല്‍നി​ന്ന് പെ​രു​ന്നാ​ൾ അ​വ​ധി ആ​ഘോ​ഷി​ക്കാ​നാ​യി ഒ​മാ​നി​ലേ​ക്ക്​ പോ​യ മ​ല​യാ​ളി സ​ലാ​ല​യി​ലെ വാ​ദി ദ​ർ​ബാ​ത്തി​ൽ മു​ങ്ങി​മ​രി​ച്ചു. തൃ​ശൂ​ര്‍ ക​രൂ​പ​ട​ന്ന സ്വ​ദേ​ശി ചാ​ണേ​ലി പ​റ​മ്പി​ല്‍ സാ​ദി​ഖാ​ണ് (29) മ​രി​ച്ച​ത്. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ പ​ത്ത​ര​ക്കാ​ണ്‌ അ​പ​ക​ടം. വാ​ദി ദ​ർ​ബാ​ത്തി​ൽ നീ​ന്താ​ന്‍ ശ്ര​മി​ക്ക​വെ ച​ളി​യി​ല്‍ പൂ​ണ്ടു​പോ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. സി​വി​ല്‍ ഡി​ഫ​ന്‍സ് ആ​ൻ​ഡ്​ ആം​ബു​ല​ൻ​സ്​ അ​തോ​റി​റ്റി​യി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ട​ന്‍ സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി ക​ര​ക്കു ക​യ​റ്റി​യെ​ങ്കി​ലും ര​ക്ഷി​ക്കാ​നാ​യി​ല്ല. മൃ​ത​ദേ​ഹം സു​ല്‍‌​ത്താ​ന്‍ ഖാ​ബൂ​സ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍. അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധു​ക്ക​ളോ​ടൊ​പ്പ​മാ​ണ്‌ സാ​ദി​ഖ് സ​ലാ​ല​യി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. ജ​ബ​ല്‍ അ​ലി​യി​ലെ കാ​ര്‍ഗോ ക​മ്പ​നി​യി​ല്‍ ജോ​ലി ചെ​യ്തു​വ​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പി​താ​വ് ദീ​ര്‍ഘ​നാ​ളാ​യി ഷാ​ര്‍ജ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നാ​ണ്‌. ച​ളി നി​റ​ഞ്ഞു​കി​ട​ക്കു​ന്ന വാ​ദി ദ​ർ​ബാ​ത്തി​ൽ കു​ളി​ക്കാ​നി​റ​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ ഇ​വി​ടെ മു​മ്പും അ​പ​ക​ട​ത്തി​ല്‍പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. മൃ​ത​ദേ​ഹം നാ​ട്ടി​ല്‍ കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ ന​ട​ന്നു​വ​രു​ക​യാ​ണെ​ന്ന്​ സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ര്‍‌​ത്ത​ക​ന്‍ അ​ബ്‌​ദു​ല്‍ ക​ലാം അ​റി​യി​ച്ചു. Show Full Article

A Malayali who went on holiday from Dubai drowned in Salalah