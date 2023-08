cancel camera_alt ഫർഹാന ബീഗം By നജിം കൊച്ചുകലുങ്ക്​ റിയാദ്​: പുണ്യഭൂമിയിലെത്താനും ഉംറ നിർവഹിക്കാനും കൊതിച്ച തെലങ്കാന ഹൈദരാബാദ്​ സ്വദേശിനി ഫർഹാന ബീഗം വന്നുപെട്ടത്​ നരകയാതനയിൽ. നിരാലംബരായ സ്ത്രീകളെ ഉംറ ചെയ്യാനും പുണ്യഭൂമി സന്ദർശിക്കാനും അവസരം നൽകാം എന്നു പറഞ്ഞു വിശ്വസിപ്പിച്ച് നാട്ടിൽനിന്ന് സൗദിയിലെത്തിച്ച്​ സ്വദേശി വീടുകളിൽ വേലക്കാരികളാക്കുന്ന പുതിയയിനം മനുഷ്യക്കടത്തിൽ കുടുങ്ങിയതാണ്​ ഈ 33കാരി. സൗദിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന അയൽവാസി അക്രം വഷി​യെന്ന ഏജന്റാണ്​ അവരുടെ ആത്മീയ മോഹത്തിൽ​ ചൂണ്ടയെറിഞ്ഞത്​. വെറും 15,000 രൂപ നൽകിയാൽ വിസയെടുത്ത്​ മക്കയിലെത്തിച്ച്​ ഉംറ ചെയ്യിപ്പിക്കാമെന്ന്​ കേട്ടപ്പോൾ അവർ വീണു. പണം കൊടുത്ത്​ വിസക്കായി കാത്തിരിപ്പായി. ഒടുവിൽ വിസയെത്തി. മൾട്ടിപ്പിൾ എൻട്രി ടൂറിസ്​റ്റ്​ വിസയാണ്​ കിട്ടിയത്​. ടൂറിസ്​റ്റ്​ വിസയിൽ വന്നാലും ഉംറ നിർവഹിക്കാമെന്നും മദീന ഉൾപ്പെടെയുള്ള പുണ്യസ്ഥലങ്ങളും സൗദിയിലെ മറ്റ്​ സ്ഥലങ്ങളും സന്ദർശിക്കാമെന്നും അയാൾ പറഞ്ഞതോടെ അവരുടെ ഉള്ളം തുടിച്ചു. സൗദിയിലേക്ക്​ പറന്നാൽ മതിയെന്നായി. ഇക്കഴിഞ്ഞ മാർച്ച്​ 28ന്​ റിയാദിലെത്തി. 300 കിലോമീറ്ററകലെ ദവാദ്​മിക്ക്​ സമീപം അറജ എന്ന ഗ്രാമത്തിലേക്കാണ്​ അയാൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്​. ഇപ്പോൾ ഉംറ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, ഹജ്ജിന്​ മുമ്പായതിനാൽ നല്ല തിരക്കാണ്, അത്​ കഴിഞ്ഞുപോകാം അതുവരെ ഇവിടെ താമസിക്കാം എന്ന്​ പറഞ്ഞ്​ വിശ്വസിപ്പിച്ച്​ അറജയിലെ ഒരു സ്വദേശി പൗരന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കി​. എന്നാൽ, അവിടെ ഫർഹാനയെ കാത്തിരുന്നത്​ ഇരുട്ടുവെളുക്കെ ചെയ്​താലും തീരാത്ത വീട്ടുജോലിയാണ്​. നാലുമാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഏജന്റ് അക്രം വഷി വരുകയോ ഉംറക്ക്​ കൊണ്ടുപോവുകയോ ചെയ്​തില്ല. മാത്രമല്ല, ടൂറിസ്​റ്റ്​ വിസയുടെ കാലാവധി കഴിയുകയും ചെയ്​തു. പുറത്തിറങ്ങാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ആ വീട്ടിൽ തന്നെ പൂട്ടിയിടുകയും ചെയ്​തു. ഏജന്റിനെ വിളിച്ചപ്പോൾ മര്യാദക്ക്​ അവിടെ അടങ്ങി നിൽക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നാടുകാണില്ലെന്നുമുള്ള ഭീഷണിയാണ്​ അയാളിൽനിന്നുണ്ടായത്​. ദവാദ്​മിയിലെ മലയാളി കൂട്ടായ്​മയായ ഹെൽപ്​ ഡെസ്​ക്​ ഇതറിഞ്ഞ്​ വിവരം ഇന്ത്യൻ എംബസിയെ അറിയിക്കുകയും ദുരിതത്തിൽനിന്ന്​ ഫർഹാനയെ രക്ഷിക്കാൻ രംഗത്തിറങ്ങുകയും ചെയ്തു. എംബസി ലേബർ അറ്റാഷെക്ക്​ രേഖാമൂലം പരാതി അയച്ചതി​ന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമപരമായ നടപടി ആരംഭിച്ചു. മൾട്ടിപ്പിൽ എൻട്രി വിസയായതിനാൽ മൂന്ന്​ മാസത്തെ കാലാവധി കഴിയു​ന്നതിന്​ തൊട്ടുമുമ്പ്​ വിസ പുതുക്കാൻ രാജ്യത്തിന്​ പുറത്ത്​​ പോകണം. അതുണ്ടാവാത്തതിനാൽ കാലാവധി കഴിഞ്ഞു നിയമലംഘകയായിരിക്കുകയാണ്​. വലിയ തുക പിഴ കെ​ട്ടേണ്ടി വരും. മറ്റ്​ നിയമനടപടികളും നേരിടേണ്ടി വരും. മാത്രമല്ല ഉംറ തീർഥാടനമെന്ന അവരുടെ ജീവിതാഭിലാഷം നരകയാതനയുടെ ചൂടിലെരിഞ്ഞുപോവുകയും ചെയ്​തു. 7000 റിയാൽ വാങ്ങിയാണത്രെ ഏജന്റ്​ ഫർഹാനയെ സൗദി കുടുംബത്തിന്​ കൈമാറിയത്​.

Woman from Telangana has become a victim of a new type of human trafficking