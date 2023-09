cancel By സാജിദ് ആറാട്ടുപുഴ ദ​മ്മാം: വീ​ട്ടി​ൽ കു​ട്ടി​യെ ക്രൂ​ര​മാ​യി മ​ർ​ദി​ക്കു​ന്ന മാ​താ​വി​​ന്‍റെ വി​ഡി​യോ സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ൽ വൈ​റ​ലാ​യ​തോ​ടെ ​പൊ​ലീ​സ്​ സ്വ​മേ​ധ​യാ കേ​സെ​ടു​ത്തു. അ​റ​സ്​​റ്റ്​​ ചെ​യ്ത മാ​താ​വി​നെ പ​ബ്ലി​ക്​ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന്​ കൈ​മാ​റി.

ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ മു​മ്പാ​ണ്​ ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലൊ​രു വി​ഡി​യോ പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട​ത്. മ​ക​ളെ അ​മ്മ മ​ർ​ദി​ക്കു​ന്ന വി​ഡി​യോ വീ​ട്ടി​ലു​ള്ള​വ​ർ ആ​രോ മൊ​ബൈ​ലി​ൽ പ​ക​ർ​ത്തി സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ൽ പോ​സ്​​റ്റ്​ ​ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഈ ​വി​ഡി​യോ​ക്കി​ട​യി​ൽ രോ​ഷം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചും ന​ട​പ​ടി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടും​ ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന്​ ആ​ളു​ക​ൾ ക​മ​ന്‍റു​ക​ളി​ട്ടു.​ ഇ​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ്​ പൊ​ലീ​സ്​ സ്വ​മേ​ധ​യാ കേ​സെ​ടു​ത്ത​ത്. സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ൽ പ്ര​ച​രി​ക്കു​ന്ന ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ സൂ​ക്ഷ്​​മ​മാ​യി നി​രീ​ക്ഷി​ച്ച​തി​ന്​ ശേ​ഷ​മാ​ണ്​ കേ​സെ​ടു​ത്ത​തെ​ന്ന്​ കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ പൊ​ലീ​സ് വ​ക്താ​വ് പ​റ​ഞ്ഞു. മാ​ന​വ വി​ഭ​വ​ശേ​ഷി-​സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​​ന്‍റെ കു​ടും​ബ സം​ര​ക്ഷ​ണ യൂ​നി​റ്റു​മാ​യി ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ചാ​ണ് കേ​സ് അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച​ത്. അ​റ​സ്​​റ്റ്​​ ചെ​യ്ത യു​വ​തി​യെ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ശേ​ഷം കേ​സ് പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന് റ​ഫ​ർ ചെ​യ്ത​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. കു​ട്ടി​ക​ളെ ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്യു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കേ​സു​ക​ൾ​ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ട്ടാ​ൽ 1919 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ൽ വി​ളി​ച്ച് അ​റി​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് വ​ക്താ​വ് പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. പ​രാ​തി കൃ​ത്യ​മാ​ണെ​ന്ന്​ ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ പ്ര​ത്യേ​ക സ​മി​തി​യെ​ത​ന്നെ ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് സം​ര​ക്ഷ​ണം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നും ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ശി​ക്ഷാ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി സൗ​ദി​യു​ടെ വി​വി​ധ​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ 17ഓ​ളം ക​മ്മി​റ്റി​ക​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. Show Full Article

Video of mother beating child goes viral-A case was filed against the mother