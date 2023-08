cancel camera_alt നജ്​റാനിൽ നിർമാണത്തിലിരുന്ന കെട്ടിടം തകർന്നുവീണ്​ രണ്ടുപേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ അപകടം By മാധ്യമം ലേഖകൻ ജിദ്ദ: സൗദി തെക്കൻ പ്രവിശ്യയിൽ നജ്​റാൻ മേഖലയിൽ കെട്ടിടം തകർന്ന്​ രണ്ടു​ പേർ മരിച്ചു. രണ്ടു​​ പേർക്ക്​ പരിക്കേറ്റു.​ ഹബൂന ഗവർണറേറ്റ്​ പരിധിയിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ നിർമാണത്തിലിരിക്കുന്ന കെട്ടിടമാണ്​ തകർന്നത്​.​ തിങ്കളാഴ്​ച ഉച്ചയ്ക്കാണ്​ മർകസ്​ ഹദാരി പദ്ധതി കെട്ടിടത്തി​െൻറ മേൽക്കുര​ തകർന്ന്​ വീണത്​. മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്ക്​​ കീഴിലുള്ളതാണ്​ കെട്ടിടം. പരിക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇവരുടെ നില ഗുരുതരമാണ്​. കെട്ടിടം തകർന്ന വിവരം ലഭിച്ച ഉടനെ സ്ഥലത്തെത്തി അവശിഷ്​ടങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിയവരെ പുറത്തെടുത്ത്​ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചതായി സിവിൽ ഡിഫൻസും റെഡ്​ ക്രസൻറും അറിയിച്ചു.

കെട്ടിടത്തി​െൻറ മേൽക്കൂരയൂടെ തകരാറ്​ മുമ്പ് ​പദ്ധതി സൂപ്പർവൈസറി ടീമി​െൻറ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നും അക്കാര്യം കരാറുകാരനെ ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചിരുന്നുവെന്നും ഹബുന മുനിസിപ്പാലിറ്റി പ്രതികരിച്ചു. രണ്ട് പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ അപകടത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ കമ്മിറ്റി രൂപവത്​കരിക്കാൻ നജ്റാൻ ഗവർണർ അമീർ ജലവി ബിൻ അബ്​ദുൽ അസീസ് ബിൻ മുസാഇദ്​ ഉത്തരവിട്ടു. മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം അനുശോചനം അറിയിച്ചു. പരിക്കേറ്റവർ വേഗത്തിൽ സുഖം പ്രാപിക്ക​െട്ടയെന്നും അദ്ദേഹം പ്രാർഥിച്ചു.

