cancel By സാജിദ് ആറാട്ടുപുഴ ദ​മ്മാം: സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ ഏ​ഴ്​ മു​ത​ൽ 17 വ​രെ കാ​ന​ഡ​യി​ലെ ടൊ​റ​​ന്‍റോ​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന 48ാമ​ത്​ അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര ച​ല​ച്ചി​​ത്രോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കാ​ൻ ഇ​താ​ദ്യ​മാ​യി സൗ​ദി സി​നി​മ​യും.

ദ​മ്മാം ദ​ഹ്​​റാ​നി​ലെ കി​ങ്​ അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ്​ വേ​ൾ​ഡ്​ ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ സെ​ന്‍റ​ർ (ഇ​ത്​​റ) നി​ർ​മാ​ണ പ​ങ്കാ​ളി​യാ​യ ‘ഹ​ജ്ജാ​ൻ’ എ​ന്ന സി​നി​മ​യാ​ണ്​ മ​ത്സ​ര​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. സൗ​ദി​യു​ടെ ച​ല​ച്ചി​ത്ര യാ​ത്ര​യി​ലെ അ​തി​പ്ര​ധാ​ന ചു​വ​ടു​വെ​പ്പാ​യാ​ണ്​ ഈ ​ചി​ത്രം അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ലോ​കോ​ത്ത​ര സം​വി​ധാ​യ​ക​രി​ൽ ഒ​രാ​ളാ​യ അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ഷോ​ക്കി സം​വി​ധാ​നം ചെ​യ്‌​ത്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹെ​ഫ്‌​സി (ഫി​ലിം ക്ലി​നി​ക്), മ​ജീ​ദ് ഇ​സ​ഡ്, സ​മ്മാ​ൻ (ഇ​ത്​​റ ഫി​ലിം പ്രൊ​ഡ​ക്ഷ​ൻ) എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് നി​ർ​മി​ച്ച ഈ ​ചി​ത്രം അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര വേ​ദി​ക​ളി​ൽ മാ​റ്റു​ര​ക്കാ​നു​ള്ള സൗ​ദി ച​ല​ച്ചി​ത്ര​ത്തി​​ന്‍റെ വ​ള​ർ​ച്ച​യെ​ക്കൂ​ടി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. അ​നാ​ഥ യു​വാ​വും അ​വ​​ന്‍റെ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട ഒ​ട്ട​ക​വും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ്​​നേ​ഹ​ബ​ന്ധ​ത്തി​​ന്‍റെ ക​ഥ​പ​റ​യു​ന്ന സി​നി​മ​യാ​ണ്​ ഹ​ജ്ജാ​ൻ. സൗ​ദി എ​ഴു​ത്തു​കാ​രാ​യ മു​ഫാ​രി​ജ് അ​ൽ​മി​ജ്ഫി​ലും ഉ​മ​ർ ഷാ​മ​യും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് ര​ച​ന നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. കൂ​ടാ​തെ ചാ​ഡി അ​ബോ​യു​ടെ വി​ഷ്വ​ൽ ഇ​ഫ​ക്ടു​ക​ളും അ​മി​ൻ ബൗ​ഹാ​ഫ​യു​ടെ ബാ​ക്​​ഗ്രൗ​ണ്ട്​ സ്‌​കോ​റും ഈ ​സി​നി​മ​ക്ക്​ വ​ലി​യ മി​ക​വ്​ ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​ബ്​​ദു​ൽ മു​ഹ്‌​സി​ൻ അ​ൽ​നി​മ​ർ, അ​ൽ​ഷൈ​മ ത​യേ​ബ്, ഉ​മ​ർ അ​ല​താ​വി എ​ന്നി​വ​ർ​ പ്ര​ധാ​ന ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ജീ​വ​ൻ ന​ൽ​കു​ന്നു. ബോ​ളി​വു​ഡ്​ താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ ആ​ന്‍റ​ണി മ​ക്കി, സ​ർ ബെ​ൻ കി​ങ്​​സ്‌​ലി എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കൊ​പ്പം ഈ ​സൗ​ദി താ​ര​ങ്ങ​ൾ ‘ഡ​സ​ർ​ട്ട്​ വാ​രി​യ​ർ’ എ​ന്ന സി​നി​മ​യി​ലേ​ക്ക്​ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. ടൊ​റ​​ന്‍റോ ഫി​ലിം ഫെ​സ്​​റ്റി​വ​ലി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഹ​ജ്ജാ​ൻ യു.​എ​ൻ ഒ​ട്ട​ക​വ​ർ​ഷ​മാ​യി ആ​ച​രി​ക്കു​ന്ന 2024ൽ ​ലോ​ക​ത്താ​കെ തി​യ​റ്റ​റു​ക​ളി​ൽ റി​ലീ​സ്​ ചെ​യ്യും. സൗ​ദി​യു​ടെ സം​സ്​​കാ​രി​ക, ജീ​വി​ത പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ളെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ക​ഥ​യി​ൽ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ സി​നി​മ ലോ​ക​ത്തി​ന്​ മു​ന്നി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ആ​ഹ്ലാ​ദ​ത്തി​ലാ​ണ്​ ഇ​ത്​​റ​യെ​ന്ന്​ പെ​ർ​ഫോ​മി​ങ്​ ആ​ർ​ട്‌​സ് ആ​ൻ​ഡ്​ സി​നി​മ വി​ഭാ​ഗം മേ​ധാ​വി സ​മ്മാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. പ്രാ​ദേ​ശി​ക പ്ര​തി​ഭ​ക​ളെ പ​രി​പോ​ഷി​പ്പി​ച്ചും സി​നി​മാ​റ്റി​ക് ഉ​ള്ള​ട​ക്ക നി​ർ​മാ​ണം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ച്ചും സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ വ​ള​രു​ന്ന സി​നി​മാ​വ്യ​വ​സാ​യ​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ദൗ​ത്യം. യ​ഥാ​ർ​ഥ ചി​ത്ര​മാ​യ ഹ​ജ്ജാ​നി​ലൂ​ടെ ഒ​രു ആ​ൺ​കു​ട്ടി​യും അ​വ​​ന്‍റെ ഒ​ട്ട​ക​വും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ഹൃ​ദ​യ​സ്പ​ർ​ശി​യാ​യ ഒ​രു ക​ഥ പ​റ​യാ​ൻ ഞ​ങ്ങ​ൾ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു. ഒ​ട്ട​ക​ങ്ങ​ൾ പ​ല​പ്പോ​ഴും തെ​റ്റി​ദ്ധ​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ജീ​വി​ക​ളാ​ണ്, അ​വ ന​മ്മു​ടെ ഹൃ​ദ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​രു പ്ര​ത്യേ​ക സ്ഥാ​നം വ​ഹി​ക്കു​ന്നു, അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര പ്രോ​ജ​ക്ടു​ക​ളി​ൽ പ​രി​ച​യ​മു​ള്ള ഒ​രു പാ​ൻ-​അ​റ​ബ് ക്രൂ​വി​​ന്‍റെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ ഈ ​സ​ന്ദേ​ശം അ​റി​യി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മം​കൂ​ടി​യാ​ണ്​ ഈ ​സി​നി​മ -സ​മ്മാ​ൻ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. സൗ​ദി​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ച​ല​ച്ചി​ത്ര നി​ർ​മാ​താ​ക്ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ ഇ​ത്​​റ 23ല​ധി​കം ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ ഇ​തി​ന​കം നി​ർ​മി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തി​ൽ 15 എ​ണ്ണം പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​വാ​ർ​ഡ് ജേ​താ​വാ​യ സ്വ​ത​ന്ത്ര സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ ഖാ​ലി​ദ് ഫ​ഹ​ദ്​ സം​വി​ധാ​നം ചെ​യ്​​ത ‘വാ​ലി റോ​ഡ്’ എ​ന്ന സി​നി​മ ഇ​പ്പോ​ൾ സി​നി​മാ​ശാ​ല​ക​ളി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു. ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള 17 ഫെ​സ്​​റ്റി​വ​ലു​ക​ളി​ൽ ഇ​ത്​​റ പ്രൊ​ഡ​ക്ഷ​ൻ​സ് സി​നി​മ​ക​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. Show Full Article

News Summary -

Toronto International Film Festival: Saudi for the first time with a film in competition