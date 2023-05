cancel camera_alt റ​ഷ്യ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വ്ലാ​ദി​മി​ർ പു​ടി​ൻ By മാധ്യമം ലേഖകൻ ജി​ദ്ദ: അ​റ​ബ് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളും പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളും പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​കാ​ൻ ത​യാ​റാ​ണെ​ന്ന് റ​ഷ്യ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വ്ലാ​ദി​മി​ർ പു​ടി​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു. ജി​ദ്ദ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന 32ാമ​ത് അ​റ​ബ് ലീ​ഗ് ഉ​ച്ച​കോ​ടി​ക്ക് അ​യ​ച്ച ടെ​ലി​ഗ്രാ​മി​ലാ​ണ് പു​ടി​ൻ സ​ന്ന​ദ്ധ​ത അ​റി​യി​ച്ച​ത്. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ-​ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സം​ഘ​ർ​ഷം പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സാ​ധ്യ​മാ​യ എ​ല്ലാ സ​ഹാ​യ​വും തു​ട​ർ​ന്നും ന​ൽ​കും. സു​ഡാ​ൻ, ലി​ബി​യ, യ​മ​ൻ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കാ​നു​ള്ള ത​ന്റെ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ താ​ൽ​പ​ര്യം അ​ദ്ദേ​ഹം അ​റി​യി​ച്ചു. അ​റ​ബ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യു​ള്ള ബ​ഹു​മു​ഖ സ​ഹ​ക​ര​ണം വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ത​ങ്ങ​ൾ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന​താ​യും പു​ടി​ൻ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. Show Full Article

