പുതിയ വിസയിലെത്തുന്നവർക്ക്​ പഴയ ഡ്രൈവിങ്​ ലൈസൻസിന്​ പകരം പുതിയത്​ നേടാം

cancel By അബ്​ദുറഹ്​മാൻ തുറക്കൽ ജിദ്ദ: ഫൈനൽ എക്​സിറ്റ്​ വിസയിൽ നാട്ടിലേക്ക്​ മടങ്ങിയ ശേഷം പുതിയ വിസയിൽ വീണ്ടും സൗദി അറേബ്യയിലേക്ക്​ വരുന്നവർക്ക്​ പഴയ ​ഡ്രൈവിങ്​ ലൈസൻസിന്​ പകരം പുതിയത്​​ നേടാനാകുമെന്ന്​ ട്രാഫിക്​ ജനറൽ ​ഡയറക്​ട്രേറ്റ്​ വ്യക്തമാക്കി. ട്രാഫിക്​ ഓഫീസിലെത്തി പഴയ ലൈസൻസ്​ പുതിയ ഇഖാമ നമ്പറിൽ തരണമെന്ന്​ അപേക്ഷ നൽകിയാൽ മതിയാകും. ഡ്രൈവിങ്​ കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യമായ ഫീസ്​ അടക്കുകയും വൈദ്യപരിശോധന റിപ്പോർട്ട്​ സഹിതം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുകയും വേണം. വിസിറ്റ് വിസയിൽ സൗദി അറേബ്യയിലേക്ക് വരുന്നവർക്ക്​ സാധുതയുള്ള ഇൻറർനാഷനൽ ഡ്രൈവിങ്​ ലൈസൻസ്​ അല്ലെങ്കിൽ വിദേശ ലൈസൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു വർഷത്തേക്കോ, ലൈസൻസ്​ കാലാവധി തീരുന്ന സമയം വരേക്കോ രാജ്യത്ത്​ വാഹനമോടിക്കാം. സ്വകാര്യ ഡ്രൈവിങ്​ ലൈസൻസിന്​ അപേക്ഷിക്കാൻ​ 18 വയസ്സ്​ പൂർത്തിയായിരിക്കണം. മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗത്തിനോ അവ കൈവശം വയ്ക്കലിനോ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർക്ക്​ ലൈസൻസ്​ അനുവദിക്കില്ല. വാഹനമോടിക്കുന്നതിൽ നിന്ന്​ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന രോഗങ്ങൾ, വൈകല്യങ്ങൾ എന്നിവയുള്ളവർക്കും ലൈസൻസിന്​ അപേക്ഷിക്കാനാവില്ലെന്നും ട്രാഫിക്​ ജനറൽ ഡയറക്​ട്രേറ്റ്​ അറിയിച്ചു. Show Full Article

Those who reach through new visa can get new one instead of the old driving license