cancel By അസ്‌ലം കൊച്ചുകലുങ്ക്‌ റി​യാ​ദ്: ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ ഈ ​വാ​രാ​ന്ത്യം​വ​രെ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ താ​പ​നി​ല 50 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സാ​യി ഉ​യ​രു​മെ​ന്ന് ദേ​ശീ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ കേ​ന്ദ്രം അ​റി​യി​ച്ചു. കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ൽ 48 മു​ത​ൽ 50 വ​രെ ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സാ​യി താ​പ​നി​ല ഉ​യ​ർ​ന്നു നി​ൽ​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് നാ​ഷ​ന​ൽ സെൻറ​ർ ഓ​ഫ് മെ​റ്റീ​രി​യോ​ള​ജി സെ​ന്‍റ​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്. ഈ ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ധി​കൃ​ത​ർ യെ​ല്ലോ അ​ല​ർ​ട്ട് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. രാ​വി​ലെ 11 മു​ത​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ചു​വ​രെ നേ​രി​ട്ട് സൂ​ര്യ​പ്ര​കാ​ശ​മേ​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത് സൂ​ര്യാ​ഘാ​ത​ത്തി​നും ഇ​ത​ര ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കാ​ര​ണ​മാ​കും. റി​യാ​ദ്, അ​ൽ​ഖ​സീം, മ​ദീ​ന തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഈ​യാ​ഴ്ച ചൂ​ട് 45നും 48​നും ഇ​ട​യി​ൽ തു​ട​രും. മ​ദീ​ന, റാ​ബി​ഖ്, മ​ക്ക എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്ന ചൂ​ടി​നൊ​പ്പം പൊ​ടി​പ​ട​ല​ങ്ങ​ളു​ള്ള കാ​റ്റ് അ​ടി​ച്ചു​വീ​ശു​മെ​ന്നും മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​ണ്ട്. Show Full Article

The temperature in the country will rise to 50 degrees this week