മ​ക്ക: അ​ടു​ത്ത ശ​നി​യാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​യ്ക്ക് 12:18ന് ​സൂ​ര്യ​ൻ ക​അ്ബ​ക്കു നേ​ർ മു​ക​ളി​ലെ​ത്തു​മെ​ന്ന് ജി​ദ്ദ​യി​ലെ ആ​സ്ട്രോ​ണ​മി​ക്ക​ൽ സൊ​സൈ​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു.

സൂ​ര്യ​ന്റെ പ​ര​മാ​വ​ധി ഉ​യ​രം ഏ​ക​ദേ​ശം 90 ഡി​ഗ്രി​യി​ലാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും ഈ ​സ​മ​യ​ത്ത് ക​അ്ബ​യു​ടെ നി​ഴ​ൽ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും അ​പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​മാ​കു​മെ​ന്നും സൊ​സൈ​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു. ഈ ​വ​ർ​ഷം ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് സൂ​ര്യ​ൻ ക​അ്ബ​ക്കു നേ​ർ ലം​ബ​മാ​യി വ​രു​ന്ന​ത്. ഇ​തേ അ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ സൂ​ര്യ​ൻ ഏ​ക​ദേ​ശം അ​ര മി​നി​റ്റ് നേ​രം നി​ല​കൊ​ള്ളും. ഈ ​പ്ര​തി​ഭാ​സം അ​ടു​ത്ത ദു​ൽ​ഹ​ജ്ജ് 16 വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച 12:27 ന് ​ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​മെ​ന്നും ആ​സ്ട്രോ​ണ​മി​ക്ക​ൽ സൊ​സൈ​റ്റി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. Show Full Article

News Summary -

the sun will reach on top of ka'ba in saturday noon