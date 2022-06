ഗൾഫ് പ്രവാസികൾക്ക് പുതിയ വിസ പദ്ധതി ഉടനെന്ന് ടൂറിസം മന്ത്രാലയം

cancel By സാദിഖലി തുവ്വൂർ Listen to this Article സാ​ദി​ഖ​ലി തു​വ്വൂ​ർ

ജി​ദ്ദ: ഗ​ൾ​ഫി​ലെ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കാ​യി സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ പു​തി​യ വി​സ പ​ദ്ധ​തി ഉ​ട​ൻ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രി അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ ഖ​ത്തീ​ബ് അ​റി​യി​ച്ചു. 2019ൽ ​രാ​ജ്യം ആ​രം​ഭി​ച്ച ടൂ​റി​സ്റ്റ് വി​സ​ക​ൾ ഇ​പ്പോ​ഴും നി​ല​വി​ലു​ണ്ടെ​ന്നും വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര​ത്തി​നാ​യി വ​രു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ല്ലെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. സി.​എ​ൻ.​ബി.​സി അ​റ​ബി ചാ​ന​ലി​ന് ന​ൽ​കി​യ അ​ഭി​മു​ഖ​ത്തി​ലാ​ണ് അ​ൽ ഖ​ത്തീ​ബ് ഇ​ക്കാ​ര്യം അ​റി​യി​ച്ച​ത്. 2021ൽ 64 ​ദ​ശ​ല​ക്ഷം ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര യാ​ത്ര​ക​ളി​ലൂ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്ത് 50 ല​ക്ഷം വി​ദേ​ശ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ​ത്തി. കോ​വി​ഡ് മ​ഹാ​മാ​രി​ക്കാ​ല​ത്ത് രാ​ജ്യ​ത്തെ ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല 40 ശ​ത​മാ​നം ചു​രു​ങ്ങി​യെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ദ​റ​ഇ​യ പ​ദ്ധ​തി​യി​ലെ അ​ൽ​ബു​ജൈ​രി ഏ​രി​യ ഈ​വ​ർ​ഷം തു​റ​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. 2019ൽ ​രാ​ജ്യ​ത്തെ ടൂ​റി​സം രം​ഗ​ത്തെ തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ മൂ​ന്നു ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി​രു​ന്നു. 2030ഓ​ടെ ഇ​ത് 10 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​നാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. 2019 മു​ത​ൽ ഇ​തു​വ​രെ സൗ​ദി​യി​ലെ തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ 15 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധി​ച്ച് 8,20,000 ത്തി​ലെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. 2030 ഓ​ടെ ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ 200 ശ​ത​കോ​ടി ഡോ​ള​റി​ല​ധി​കം ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കാ​നാ​ണ് ത​ങ്ങ​ൾ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. 2019 സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ൽ ജി.​ഡി.​പി​യി​ൽ ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​യു​ടെ സം​ഭാ​വ​ന മൂ​ന്ന് ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ 2030 ഓ​ടെ അ​ത് 10 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ലെ​ത്തി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ൽ ഖ​ത്തീ​ബ് പ​റ​ഞ്ഞു. Show Full Article

News Summary -

The Ministry of Tourism has announced a new visa scheme for Gulf expatriates