മൂന്നു ദിവസമായി വിവരമില്ലാതിരുന്ന മലയാളി മരിച്ചനിലയിൽ

cancel camera_alt അ​ബ്​​ദു​ൽ റ​ഷീ​ദ് By വെബ് ഡെസ്ക് ദ​മ്മാം: മൂ​ന്നു ദി​വ​സ​മാ​യി വി​വ​ര​മി​ല്ലാ​തി​രു​ന്ന മ​ല​യാ​ളി​യെ ദ​മ്മാ​മി​ലെ താ​മ​സ​സ്ഥ​ല​ത്ത്​ മ​രി​ച്ച​നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ത​ച്ചം​പൊ​യി​ൽ വാ​ടി​ക്ക​ൽ അ​ബ്​​ദു​ൽ റ​ഷീ​ദാ​ണ് (41) മ​രി​ച്ച​ത്. 12 ദി​വ​സം മു​മ്പാ​ണ് ഹൗ​സ് ഡ്രൈ​വ​ർ വി​സ​യി​ൽ ദ​മ്മാ​മി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. മൂ​ന്നു ദി​വ​സ​ത്തി​ല​ധി​ക​മാ​യി യു​വാ​വി​നെ കു​റി​ച്ച് ഒ​രു വി​വ​ര​വും ല​ഭി​ക്കാ​ഞ്ഞ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ഭാ​ര്യ സ്പോ​ൺ​സ​റെ വി​ളി​ക്കു​ക​യും അ​ദ്ദേ​ഹം മു​റി തു​റ​ന്നു​നോ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ മ​രി​ച്ചു​കി​ട​ക്കു​ന്ന​താ​യി കാ​ണു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​ത​മാ​ണ് മ​ര​ണ​കാ​ര​ണം. മൃ​ത​ദേ​ഹം ദ​മ്മാ​മി​ൽ ഖ​ബ​റ​ട​ക്കു​​ന്ന​തി​നു​വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ കെ.​എം.​സി.​സി ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ വി​ഭാ​ഗം നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്നു. ഭാ​ര്യ: സ​ഈ​ദ. മ​ക്ക​ൾ: ഹാ​ദി​ൽ മു​ബാ​റ​ക് (ദു​ബൈ മ​ദീ​ന സൂ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്), ഷാ​മി​ൽ മു​ബാ​റ​ക്, സി​യാ​ജ​ബി​ൻ. Show Full Article

News Summary -

The Malayali who had been missing for three days was found dead