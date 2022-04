cancel By അബ്​ദുറഹ്​മാൻ തുറക്കൽ Listen to this Article ജിദ്ദ: റമദാനിൽ മസ്​ജിദുൽ ഹറാമിൽ ഹജ്ജ്​ ഉംറ സുരക്ഷ പ്രത്യേക സേന വിവിധ വകുപ്പുകളുമായി സഹകരിച്ച്​ നടത്തി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാനുഷിക സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ​ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു. ഈ വർഷവും ഹജ്ജ്​ ഉംറ സുരക്ഷ​ ​സേനക്ക്​ കീഴിൽ നൂറുക്കണക്കിന്​ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ്​ ഹറമിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സുരക്ഷ നിരീക്ഷണത്തോടൊപ്പം വിവിധ സേവനങ്ങൾക്കായി വ്യത്യസ്ഥ ഷിഫ്​റ്റുകളിലായി നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്​. തിരക്ക്​ നിയന്ത്രിക്കുക, തീർഥാടകരുടെയും നമസ്​കരിക്കാനെത്തുന്നവരുടെയും പോക്കുവരവുകൾ വ്യവസ്ഥാപിതമാക്കുക, വഴിയറിയാത്തവർക്ക്​ വേണ്ട മാർഗനിർദേശങ്ങൾ നൽകുക, വഴിതെറ്റുന്ന കുട്ടികളെ ബന്ധുക്കളെത്തുന്നതു വരെ സംരക്ഷിക്കുക, പ്രായമായവരെ സഹായിക്കുക തുടങ്ങി വിവിധങ്ങളായ സേവനങ്ങളാണ്​ ഹറമിനകത്തും മുറ്റങ്ങളിലും സുരക്ഷ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്​. ഹജ്ജ്​, റമദാൻ സീസണുകളിൽ സുരക്ഷ സേന നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാനുഷിക സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പലപ്പോഴും പ്രദേശിക മാധ്യമങ്ങളിലും ഇടംപിടിക്കാറുണ്ട്​. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹറം മുറ്റത്ത്​ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന്​ ഒറ്റപ്പെട്ടുപോയ ഒരു കൊച്ചു പെൺകുട്ടിയുടെ നെറ്റിത്തടം തുടച്ചു കൊടുത്തു അവളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സുരക്ഷ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പടം സൗദി പ്രാദേശിക പത്രത്തിൽ ഇതിനകം വൈറലായിരിക്കുകയാണ്​​. ഹറമിൽ തീർഥാടകരെയും സന്ദർശകരെയും സേവിക്കുന്നതിൽ സുരക്ഷ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാനുഷിക സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വ്യക്തമായ ചിത്രമാണ്​ ഇത്​ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്​. Show Full Article

The humanitarian work of the Special Security Forces at the Masjid-ul-Haram is noteworthy