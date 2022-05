സുരക്ഷ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സേവനത്തെ മദീന ഗവർണർ പ്രശംസിച്ചു

cancel camera_alt മ​ദീ​ന ഗ​വ​ർ​ണ​ർ അ​മീ​ർ ഫൈ​സ​ൽ ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ മ​സ്​​ജി​ദു​ന്ന​ബ​വി​യി​ലെ സു​ര​ക്ഷ​ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രോ​ടൊ​പ്പം By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article മദീന: തീർഥാടകരുടെയും സന്ദർശകരുടെയും സുരക്ഷക്കായി മസ്ജിദുന്നബവിയിൽ സുരക്ഷ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളെ മദീന ഗവർണർ അമീർ ഫൈസൽ ബിൻ സൽമാൻ പ്രശംസിച്ചു. മസ്ജിദുന്നബവി മുറ്റത്ത് സുരക്ഷ മേധാവികളും ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. സുരക്ഷ വകുപ്പുകൾ ഹറമിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഗവർണർ പരിശോധിച്ചു. മേഖല പൊലീസ് മേധാവി മേജർ ജനറൽ അബ്ദുറഹ്മാൻ മുശ്ഹനും സന്നിഹിതനായിരുന്നു.

