ഇറ്റലിയിൽനിന്നുള്ള ഹജ്ജ് തീർഥാടകരുടെ ആദ്യസംഘം മദീനയിലെത്തി

cancel camera_alt ഇ​റ്റ​ലി​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ഹ​ജ്ജ് തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ ആ​ദ്യ​സം​ഘം മ​ദീ​ന​യി​ലെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ By വെബ് ഡെസ്ക് ജി​ദ്ദ: ഇ​റ്റ​ലി​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ഹ​ജ്ജ് തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ ആ​ദ്യ​സം​ഘം മ​ദീ​ന​യി​ലെ​ത്തി. ഹ​ജ്ജ്, ഉം​റ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ആ​രം​ഭി​ച്ച ‘നു​സ്ക് ഹ​ജ്ജ്’ പ്ലാ​റ്റ്ഫോം പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് കീ​ഴി​ലാ​ണ് സം​ഘം എ​ത്തി​യ​ത്. മ​ദീ​ന വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ സം​ഘ​ത്തെ സം​സ​മും ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ​വും റോ​സാ​പ്പൂ​ക്ക​ളും ന​ൽ​കി സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. നു​സ്ക് ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം വ​ഴി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ ആ​ദ്യ​സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ വ​ര​വ് പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​വി​ജ​യ​ത്തി​ന്റെ​യും എ​ളു​പ്പ​ത്തെ​യു​മാ​ണ് സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. നാ​ലു മാ​സം മു​മ്പാ​ണ് ഹ​ജ്ജി​നാ​യി ‘നു​സ്ക് ഹ​ജ്ജ്’ പ്ലാ​റ്റ്ഫോം ഹ​ജ്ജ് ഉം​റ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. വി​ഷ​ൻ 2030 പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും വേ​ണ്ടി​യാ​ണ് പു​തി​യ പ്ലാ​റ്റ്ഫോം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്.

യൂ​റോ​പ്പ്, അ​മേ​രി​ക്ക, ആ​സ്‌​ട്രേ​ലി​യ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള 67 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്കാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ നു​സ്ക് ഹ​ജ്ജ് പ്ലാ​റ്റ്ഫോ​മി​ൽ​നി​ന്ന് സേ​വ​നം ല​ഭി​ക്കു​ക. ഹ​ജ്ജ് ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ൻ, ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് പേ​മെൻറ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​നാ​ക്കു​ന്ന വി​ധ​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​ത് ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. താ​മ​സം, ഭ​ക്ഷ​ണം, വി​മാ​ന, ബ​സ് യാ​ത്ര​ക​ൾ എ​ന്നീ സേ​വ​ന പാ​ക്കേ​ജു​ക​ൾ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യും. ഏ​ഴ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്‌​ട്ര ഭാ​ഷ​ക​ളി​ൽ പ്ലാ​റ്റ്ഫോം സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്. Show Full Article

News Summary -

The first group of Hajj pilgrims from Italy arrived in Madinah