link ദ​മ്മാം: ഒ​മ്പ​തു വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന്​ ശേ​ഷം ദ​മ്മാ​മി​ലെ ഒ.​ഐ.​സി.​സി​ക്ക്​ പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം. ദീ​ർ​ഘ​കാ​ലം സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി​ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച ഇ.​കെ. സ​ലീ​മാ​ണ്​ പു​തി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്. ര​ഹ​സ്യ ബാ​ല​റ്റി​ലൂ​ടെ ന​ട​ന്ന പൊ​രി​ഞ്ഞ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ലാ​ണ്​ വി​ജ​യം.

ബ​ദ​ർ അ​ൽ​റാ​ബി ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന വോ​​ട്ടെ​ടു​പ്പി​ൽ 106 വോ​ട്ടി​ൽ 54 വോ​ട്ട്​ നേ​ടി​യാ​ണ്​ സ​ലീം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്. അ​ഞ്ച്​ ഏ​രി​യാ ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളി​ൽ നി​ന്നും 12 ജി​ല്ലാ ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​മു​ള്ള പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​ണ്​ വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പി​ൽ പ​​​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്. പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​​ സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക്​ മൂ​ന്നു​പേ​രാ​ണ്​ മ​ത്സ​ര രം​ഗ​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. മ​റ്റു​ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​യ സി​റാ​ജ്​ പു​റ​ക്കാ​ട്​ 31 വോ​ട്ടും ഹ​നീ​ഫ്​ റാ​വു​ത്ത​ർ 21 വോ​ട്ടും നേ​ടി. ഒ.​ഐ.​സി.​സി നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ റ​ഷീ​ദ്​ കൊ​ള​ത്ത​റ​യും റ​ഹ്​​മാ​ൻ മു​ന​മ്പ​ത്തും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. ഏ​റെ​ക്കാ​ല​ത്തി​ന്​ ശേ​ഷം ദ​മ്മാം ഒ.​ഐ.​സി.​സി​ക്ക്​ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ മ​ര്യാ​ദ​ക​ൾ പാ​ലി​ച്ച്​ പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​തി​നെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ഒ​ന്ന​ട​ങ്കം സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു. നാ​ട്ടി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്‍റെ ആ​വേ​ശ​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ​യാ​ണ്​ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക​ഴി​ഞ്ഞ്​ മൂ​ന്ന്​ മു​ത​ൽ ഏ​ഴു​വ​രെ ന​ട​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ പ്ര​ക്രി​യ​ക​ളി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യ​ത്. ഒ.​ഐ.​സി.​സി​ക്ക്​ ഇ​നി​യും ഏ​റെ ദൂ​രം മു​ന്നോ​ട്ട്​ പോ​കേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്നും എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും കൂ​ട്ടി​പ്പി​ടി​ച്ച്​ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ പു​തു​ജീ​വ​ൻ ന​ൽ​കു​മെ​ന്നും പു​തി​യ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​​ ഇ.​കെ. സ​ലീം ‘ഗ​ൾ​ഫ്​ മാ​ധ്യ​മ’​ത്തോ​ട്​ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു. കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​​ലെ ബ​ഹു​ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം വ​രു​ന്ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കും. ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ ന​ട​ത്തും. ഒ​പ്പം ക​ലാ സാം​സ്കാ​രി​ക രം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക്​ ഹൃ​ദ്യ​മാ​യ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ സ​മ്മാ​നി​ക്കാ​ൻ മു​ന്നി​ട്ടി​റ​ങ്ങു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം നെ​യ്യാ​റ്റി​ൻ​ക​ര പൊ​ഴി​യു​ർ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ സ​ലീം 1997 മു​ത​ൽ പ്ര​വാ​സി​യാ​ണ്. ഐ.​ഒ.​സി.​സി​യു​ടെ അ​ൽ​ഖോ​ബാ​ർ യൂ​നി​റ്റ്​ സെ​​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം തു​ട​ങ്ങി​യ സ​ലീം പി​ന്നീ​ട്​ ‘ഇ​നോ​ക്’ എ​ന്ന സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ റീ​ജ​ന​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി. അ​ന്ന്​ പ​ല ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളാ​യി പി​രി​ഞ്ഞു​നി​ന്ന കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ സം​ഘ​ട​ന​യെ 2012ൽ ​ദ​മ്മാ​മി​ലെ​ത്തി​യ ര​മേ​ശ്​ ചെ​ന്നി​ത്ത​ല​യാ​ണ്​ ഒ.​ഐ.​സി.​സി എ​ന്ന ഒ​റ്റ സം​ഘ​ട​നാ​യി സം​യോ​ജി​പ്പി​ച്ച​ത്. സി. ​അ​ബ്​​ദു​ൽ ഹ​മീ​ദി​നെ സ​മ​വാ​യ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റാ​ക്കി മു​ന്നി​ൽ നി​ർ​ത്തി​യാ​യി​രു​ന്നു ദൗ​ത്യം വി​ജ​യി​പ്പി​ച്ച​ത്. പി​ന്നീ​ട്​ ന​ട​ന്ന തെ​ര​​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലാ​ണ്​ ബി​ജു ക​ല്ലു​മ​ല പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റാ​യ ക​മ്മി​റ്റി നി​ല​വി​ൽ വ​ന്ന​ത്. ബി​ജു നി​ല​വി​ൽ ഒ.​ഐ.​സി.​സി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റാ​ണ്. Show Full Article

The fight that broke out through the secret ballot- EK Salim as the new president of Dammam OICC