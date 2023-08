cancel By അനീസുദ്ദീൻ ചെറുകുളമ്പ് യാം​ബു: ‘മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നി​നെ​തി​രെ യു​ദ്ധം’ എ​ന്ന കാ​മ്പ​യി​​നി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ തു​ട​രു​ന്നു. മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് കൈ​വ​ശം ​െവ​ച്ച​തി​ന് വ​നി​ത​യു​ൾ​പ്പ​ടെ ര​ണ്ട്​ സൗ​ദി പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക്​ 17 വ​ർ​ഷ​ത്തെ ത​ട​വു​ശി​ക്ഷ വി​ധി​ച്ച​താ​യി പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു.

പ്ര​തി​ക​ൾ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് സ്വ​യം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക​യും വി​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്​​ത​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി. ശു​ചി​മു​റി​യി​ൽ ​പ്ര​ത്യേ​ക സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കി​യാ​ണ്​ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത​ത്രെ. ഏ​ക​ദേ​ശം 100 സൈ​ക്കോ​ട്രോ​പി​ക് ല​ഹ​രി​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ, ഹാ​ഷി​ഷ് മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന്, ല​ഹ​രി വി​ത​ര​ണ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, ഭാ​രം അ​ള​ക്കാ​നു​ള്ള ഉ​പ​ക​ര​ണം എ​ന്നി​വ​യും അ​വി​ടെ നി​ന്ന്​ ക​ണ്ടെ​ത്തി. പ്ര​തി​ക​ളെ ഉ​ട​ൻ ത​ന്നെ പി​ടി​കൂ​ടി കോ​ട​തി​യി​ലേ​ക്ക് റ​ഫ​ർ ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നെ​ന്നും പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ വ​ക്താ​ക്ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. രാ​ജ്യ​ത്തെ മ​റ്റൊ​രു പ്ര​ദേ​ശ​ത്തു​നി​ന്ന് മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് പി​ടി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട പ്ര​തി​ക്ക് 12 വ​ർ​ഷ​ത്തെ ത​ട​വു​ശി​ക്ഷ​യും മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ന് കൂ​ട്ടു​നി​ന്ന മ​റ്റൊ​രു പൗ​ര​ന് അ​ഞ്ചു വ​ർ​ഷ​ത്തെ ത​ട​വും ശി​ക്ഷി​ച്ച​താ​യും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളി​ൽ പി​ടി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഒ​രു പ്ര​തി​ക്ക് ഒ​രു ല​ക്ഷം റി​യാ​ൽ പി​ഴ ചു​മ​ത്തി​യ​താ​യും നാ​ർ​കോ​ട്ടി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. സൗ​ദി​യു​ടെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ വീ​ണ്ടും ശ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ. പ​ട്രോ​ളി​ങ് സം​ഘം രാ​ജ്യ​ത്തി​​ന്റെ മു​ക്കും മൂ​ല​യും അ​രി​ച്ചു​പെ​റു​ക്കു​ക​യാ​ണ്. സം​ശ​യാ​സ്പ​ദ​മാ​യ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ആ​രെ​ങ്കി​ലും ക​ണ്ടാ​ൽ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ലേ​ക്ക് കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സൗ​ദി​യു​ടെ വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് നി​ര​വ​ധി മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു​ക​ളാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യു​ന്ന പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 1910@zatca.gov.sa എ​ന്ന ഇ​മെ​യി​ൽ വി​ലാ​സ​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ക്ക​ണം എ​ന്നാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ച​ത്. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന​ക​ത്തു​നി​ന്ന് 1910 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ലും വി​ദേ​ശ​ത്തു​നി​ന്ന് +966114208417 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ൽ വി​ളി​ച്ച് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. Show Full Article

News Summary -

The drug hunt continues-17 years imprisonment for the two accused for possession