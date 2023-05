യു.എസ്, ഇന്ത്യ, യു.എ.ഇ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി കിരീടാവകാശി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി

cancel camera_alt കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ By അസ്‌ലം കൊച്ചുകലുങ്ക്‌ റി​യാ​ദ്: കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ യു.​എ​സ്, യു.​എ.​ഇ, ഇ​ന്ത്യ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​മാ​യി ജി​ദ്ദ​യി​ൽ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. യു.​എ​സ് ദേ​ശീ​യ സു​ര​ക്ഷ ഉ​പ​ദേ​ഷ്ടാ​വ് ജെ​യ്ക് സ​ള്ളി​വ​ൻ, അ​ബൂ​ദ​ബി ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​യും യു.​എ.​ഇ ദേ​ശീ​യ സു​ര​ക്ഷ ഉ​പ​ദേ​ഷ്ടാ​വു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ത​ഹ്‌​നൂ​ൻ ബി​ൻ സാ​യി​ദ് ആ​ൽ ന​ഹ്‍യാ​ൻ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ ദേ​ശീ​യ സു​ര​ക്ഷ ഉ​പ​ദേ​ഷ്ടാ​വ് അ​ജി​ത് ഡോ​വ​ൽ എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യാ​ണ് കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി വെ​വ്വേ​റെ ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ഗ​ൾ​ഫ് മേ​ഖ​ല​യു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​യും സ്ഥി​ര​ത​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളും മൂ​ന്നു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യു​ള്ള ബ​ന്ധം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ ച​ർ​ച്ച​യാ​യി. യു.​എ​സ് സു​ര​ക്ഷ ഉ​പ​ദേ​ഷ്ടാ​വു​മാ​യു​ള്ള കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ മൈ​ക്ക​ൽ റാ​റ്റ്‌​നി, മ​ധ്യ​പൗ​ര​സ്ത്യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും വ​ട​ക്ക​ൻ ആ​ഫ്രി​ക്ക​യു​ടെ​യും ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള യു.​എ​സ് നാ​ഷ​ന​ൽ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി കൗ​ൺ​സി​ൽ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ബ്രെ​റ്റ് മാ​ക്ഗു​ർ​ക്ക്, അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ സ്റ്റേ​റ്റ് ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റി​ലെ സ്പെ​ഷ​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ആ​മോ​സ് ഹോ​ഷ്സ്റ്റി​ൻ, മു​തി​ർ​ന്ന ദേ​ശീ​യ സു​ര​ക്ഷ ഉ​പ​ദേ​ഷ്ടാ​വ് അ​രി​യാ​ന ബെ​റെ​ൻ​ഗൗ​ട്ട് എ​ന്നി​വ​രും സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. Show Full Article

News Summary -

The Crown Prince met with top officials of the US, India and the UAE