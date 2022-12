ജിദ്ദ-മക്ക പുതിയ പാത മൂന്നാംഘട്ട നിർമാണം പൂർത്തിയായി

cancel camera_alt ജിദ്ദ-മക്ക പുതിയ പാതയുടെ മൂന്നാംഘട്ട നിർമാണം പൂർത്തിയായപ്പോൾ By സാദിഖലി തുവ്വൂർ ജി​ദ്ദ: ജി​ദ്ദ​ക്കും മ​ക്ക​ക്കു​മി​ട​യി​ൽ പു​തു​താ​യി നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന പാ​ത​യു​ടെ 27 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൈ​ർ​ഘ്യ​മു​ള്ള മൂ​ന്നാം​ഘ​ട്ട നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​താ​യി ഗ​താ​ഗ​ത-​ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക് മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. ഓ​രോ ദി​ശ​യി​ലും നാ​ലു​വ​രി പാ​ത​ക​ളു​ള്ള റോ​ഡി​​ന്റെ ആ​കെ ദൈ​ർ​ഘ്യം 73 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റാ​ണ്. ഏ​ഴു കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൈ​ർ​ഘ്യ​മു​ള്ള ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​​ന്റെ 78 ശ​ത​മാ​ന​വും 19 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൈ​ർ​ഘ്യ​മു​ള്ള ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​​ന്റെ 85 ശ​ത​മാ​ന​വും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. 20 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൈ​ർ​ഘ്യ​മു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ നാ​ലാം ഘ​ട്ട നി​ർ​മാ​ണം ഉ​ട​ൻ ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി.

ഹ​ജ്ജ്, ഉം​റ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്കും ജി​ദ്ദ​യു​ടെ കി​ഴ​ക്ക്, മ​ക്ക​യു​ടെ വ​ട​ക്ക് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ പാ​ർ​പ്പി​ട മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും പ​രി​സ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നാ​യി ‘വി​ഷ​ൻ 2030’ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന ജ​ന​സം​ഖ്യാ വ​ർ​ധ​ന​ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളാ​ൻ പ​ദ്ധ​തി സ​ഹാ​യ​ക​മാ​കു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യ വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. വ​ട​ക്ക​ൻ ജി​ദ്ദ​ക്കും മ​ക്ക​ക്കും ഇ​ട​യി​ലു​ള്ള ശ​രാ​ശ​രി യാ​ത്രാ​സ​മ​യം കു​റ​ക്കാ​നും ജി​ദ്ദ കി​ങ് അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തെ മ​ക്ക​യു​മാ​യി നേ​രി​ട്ട് ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കാ​നും പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം മൂ​ന്നു കോ​ടി ഉം​റ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് യാ​ത്ര ​​ചെ​യ്യാ​നും പു​തി​യ റോ​ഡ് ഉ​പ​കാ​ര​പ്പെ​ടും. ഗ​താ​ഗ​ത മേ​ഖ​ല​യു​ടെ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത​യും ഫ​ല​പ്രാ​പ്തി​യും ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും ഹ​ജ്ജ്, ഉം​റ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ സ​ഞ്ചാ​രം സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും നി​ല​വി​ലു​ള്ള റോ​ഡു​ക​ളി​ലെ, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ഹ​റ​മൈ​ൻ എ​ക്‌​സ്പ്ര​സ് വേ​യി​ലെ ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നും റോ​ഡ് പ​ദ്ധ​തി സ​ഹാ​യ​ക​മാ​കും. പു​തി​യ റോ​ഡി​ൽ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വേ​ഗം മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 140 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റാ​യി നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ ജി​ദ്ദ​യി​ൽ​നി​ന്ന് മ​ക്ക​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്രാ​സ​മ​യം 35 മി​നി​റ്റാ​യി ചു​രു​ങ്ങും. മ​ക്ക​യി​ലെ അ​ൽ ഫ​യ്‌​ഹ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തു​ള്ള മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ റി​ങ് റോ​ഡി​ൽ​നി​ന്ന്​ ആ​രം​ഭി​ച്ച് ജി​ദ്ദ കി​ങ് അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ന​ടു​ത്തു​ള്ള അ​രാം​കോ റി​ഫൈ​ന​റി​യോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന്​ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് പാ​ല​ത്തി​ന​ടു​ത്ത് അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ് റോ​ഡ് നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഗ​താ​ഗ​ത മേ​ഖ​ല​യു​ടെ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത​യും ഫ​ല​പ്രാ​പ്തി​യും ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും ഹ​ജ്ജ്, ഉം​റ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ സ​ഞ്ചാ​രം സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും നി​ല​വി​ലു​ള്ള റോ​ഡു​ക​ളി​ലെ, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ഹ​റ​മൈ​ൻ എ​ക്‌​സ്പ്ര​സ് വേ​യി​ലെ ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നും റോ​ഡ് പ​ദ്ധ​തി സ​ഹാ​യ​ക​മാ​കും. Show Full Article

The construction of the third phase of Jeddah- Mecca new road has been completed