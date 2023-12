പുതിയ ആറ്​ ഡ്രൈവിങ്​ സ്കൂളുകൾ ആരംഭിക്കും

cancel Whatsapp

link റി​യാ​ദ്​: ഡ്രൈ​വി​ങ്​ പ​ഠ​നം കൂ​ടു​ത​ൽ എ​ളു​പ്പ​മാ​ക്കാ​ൻ ആ​റ്​ പു​തി​യ ഡ്രൈ​വി​ങ്​ സ്കൂ​ളു​ക​ൾ രാ​ജ്യ​ത്ത്​ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്നു. റി​യാ​ദി​ൽ ര​ണ്ട്, ജി​ദ്ദ, ഖ​ഫ്ജി, ദ​മ്മാം, ജി​സാ​ൻ, ഹ​നാ​ഖി​യ, ഖു​ൻ​ഫു​ദ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഓ​രോ​ന്ന്​ വീ​ത​വും പു​തി​യ സ്‌​കൂ​ളു​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കാ​നാ​ണ്​ ട്രാ​ഫി​ക്​ വ​കു​പ്പ്​ പ​ദ്ധ​തി​യി​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. സ്​​കൂ​ളു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങാ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള ക​മ്പ​നി​ക​ളോ​ടും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളോ​ടും ട്രാ​ഫി​ക്​ വ​കു​പ്പി​​ന്റെ അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ വ​കു​പ്പി​നെ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന തീ​യ​തി മു​ത​ൽ ഒ​രു മാ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​ക​ണം. ഡ്രൈ​വി​ങ്​ പ​ഠി​ക്കാ​ൻ ആ​​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്​ അ​ബ്ഷീ​ർ ആ​പ്പി​ൽ ബു​ക്കി​ങ്​ ന​ട​ത്താ​നാ​കും. ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​നി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ച് അ​പ്പോ​യി​ൻ​​മെൻറ്​ ഐ​ക്ക​ണി​ൽ ക്ലി​ക്ക്ചെ​യ്‌​ത് ട്രാ​ഫി​ക്, അ​പ്പോ​യി​ൻ​​മെൻറു​ക​ൾ, മ​റ്റ് വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത് അ​വ​ർ​ക്ക് ബു​ക്ക്​ ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​യും. Show Full Article

News Summary -

Six new driving schools will be start in Saudi