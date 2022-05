സൗദി പൗരന്മാർക്ക് 16 രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് യാത്രാവിലക്ക് തുടരും

cancel By സാ​ദി​ഖ​ലി തു​വ്വൂ​ർ Listen to this Article ജി​ദ്ദ: കോ​വി​ഡ് വ്യാ​പ​ന​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് സൗ​ദി പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് നി​ല​വി​ൽ 16 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്രാ​വി​ല​ക്ക്​ തു​ട​രു​മെ​ന്ന് സൗ​ദി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്​ കീ​ഴി​ലു​ള്ള പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് (ജ​വാ​സാ​ത്) അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ, ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ, ല​ബ​നാ​ൻ, തു​ർ​ക്കി, യ​മ​ൻ, സി​റി​യ, ഇ​റാ​ൻ, സോ​മാ​ലി​യ, അ​ഫ്ഗാ​നി​സ്താ​ൻ, വെ​നി​സ്വേ​ല, അ​ർ​മീ​നി​യ, ഡെ​മോ​ക്രാ​റ്റി​ക് റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ഓ​ഫ് കോം​ഗോ, ലി​ബി​യ, ബെ​ല​റൂ​സ്, വി​യ​റ്റ്‌​നാം, ഇ​ത്യോ​പ്യ എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് സൗ​ദി പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് യാ​ത്ര നി​രോ​ധി​ച്ച രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ. അ​റേ​ബ്യ​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളൊ​ഴി​കെ​യു​ള്ള രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് യാ​ത്ര​ചെ​യ്യു​ന്ന സൗ​ദി പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ടി​ന്‍റെ കാ​ലാ​വ​ധി ആ​റു​മാ​സ​ത്തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ലാ​യി​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ജ​വാ​സാ​ത് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. അ​റ​ബ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര​ക്ക്​ പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ടി​ന്‍റെ കാ​ലാ​വ​ധി മൂ​ന്നു മാ​സ​ത്തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ലാ​യി​രി​ക്ക​ണം. ആ​റ്​ ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ യാ​ത്ര​ക്ക്​ സൗ​ദി പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ ദേ​ശീ​യ തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ കാ​ർ​ഡി​ന്‍റെ കാ​ലാ​വ​ധി മൂ​ന്നു​മാ​സ​ത്തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ലാ​യി​രി​ക്ക​ണം. അ​ബ്ഷീ​ർ, ത​വ​ക്ക​ൽ​ന ആ​പ്പു​ക​ളി​ൽ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ദേ​ശീ​യ തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ കാ​ർ​ഡു​ക​ളു​ടെ സോ​ഫ്റ്റ് കോ​പ്പി ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര​ക്ക് പ​ര്യാ​പ്ത​മ​ല്ലെ​ന്നും പ്രി​ന്‍റ​ഡ് കാ​ർ​ഡ് ത​ന്നെ വേ​ണ​മെ​ന്നും ജ​വാ​സാ​ത് ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളു​ടെ ആ​ശ്രി​ത​രു​ടെ തെ​ളി​വ് രേ​ഖ​ക്ക് പു​റ​മെ യാ​ത്ര​ക്കാ​യി അ​വ​രു​ടെ യ​ഥാ​ർ​ഥ ഐ​ഡി കാ​ർ​ഡും കു​ടും​ബ ര​ജി​സ്‌​ട്രി​യും ഹാ​ജ​രാ​ക്ക​ണം.

രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് പു​റ​ത്ത് യാ​ത്ര​ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ കോ​വി​ഡ്​ വാ​ക്സി​ൻ മൂ​ന്ന് ഡോ​സ് എ​ടു​ത്ത​വ​രോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ര​ണ്ട് ഡോ​സു​ക​ൾ എ​ടു​ത്ത് മൂ​ന്നു​മാ​സം പി​ന്നി​ട്ടി​ട്ടി​ല്ലാ​ത്ത​വ​രോ ആ​വ​ണം. എ​ന്നാ​ൽ, ത​വ​ക്ക​ൽ​ന ആ​പ്പി​ലെ സ്റ്റാ​റ്റ​സ് അ​നു​സ​രി​ച്ച് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ൽ ഇ​ള​വ് ല​ഭി​ച്ച​വ​ർ​ക്ക് യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള നി​ബ​ന്ധ​ന​യി​ലും ഇ​ള​വു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും. 12ഉം 16​ഉം വ​യ​സ്സി​ന് താ​ഴെ​യു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് ര​ണ്ട് ഡോ​സ് വാ​ക്സി​ൻ ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നും 12ൽ ​താ​ഴെ പ്രാ​യ​മു​ള്ള​വ​രു​ടെ യാ​ത്ര​ക്ക് കോ​വി​ഡി​നെ​തി​രെ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പോ​ളി​സി എ​ടു​ക്ക​ൽ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ണെ​ന്നും ജ​വാ​സാ​ത് അ​റി​യി​ച്ചു. Show Full Article

News Summary -

Saudi nationals will continue to be banned from traveling to 16 countries