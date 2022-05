ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മൂല്യമുള്ള കമ്പനിയായി സൗദി അരാംകോ

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article ജിദ്ദ: ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മൂല്യമുള്ള കമ്പനിയായി സൗദി ദേശീയ എണ്ണക്കമ്പനിയായ സൗദി അരാംകോ. സാങ്കേതിക വ്യവസായ രംഗത്തെ ഭീമൻ ആപ്പിളിനെ പിന്നിലാക്കിയാണ് അരാംകോ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മൂല്യമുള്ള കമ്പനിയായി മാറിയത്. കമ്പനിയുടെ വിപണി മൂല്യം 2.464 ട്രില്യൺ ഡോളറായി. സൗദി സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ചൊവ്വാഴ്ചത്തെ ട്രേഡിങ്ങിൽ അരാംകോയുടെ ഓഹരി വില ഉയർന്ന് 46.10 റിയാലായി. ആപ്പിളിന്‍റെ ഇപ്പോഴത്തെ മൂല്യം 2.461 ട്രില്യൺ ഡോളറാണ്. ഉയർന്ന എണ്ണവില അരാംകോയുടെ സാധ്യതകളെ പിന്തുണച്ചതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചു. യു.എസ് കമ്പനിയായ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് 1.979 ട്രില്യൺ ഡോളർ വിപണി മൂല്യവുമായി തൊട്ടുപിറകിലുണ്ട്. റഷ്യൻ അധിനിവേശത്തിനുശേഷം ഈ വർഷാരംഭം മുതൽ ശക്തമായ എണ്ണവില നേട്ടം അരാംകോക്ക് കൈമുതലായിട്ടുണ്ട്.

Show Full Article

News Summary -

Saudi Aramco becomes the most valuable company in the world