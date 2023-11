ഫലസ്തീനിലേക്ക്​ കൂടുതൽ സഹായവുമായി സൗദി അറേബ്യ; മൂന്ന്​ ദുരിതാശ്വാസ വിമാനങ്ങൾ കൂടിയെത്തി

cancel camera_alt സൗദിയുടെ 18-ാമത്​ ദുരിതാശ്വാസ വിമാനം ഈജിപ്തിലെ അൽഅരീഷ് വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയപ്പോൾ By അനീസുദ്ദീൻ ചെറുകുളമ്പ് Whatsapp

Telegram

link Whatsapp

Telegram

link Whatsapp

Telegram

link യാംബു: ഗസ്സയിൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ​ സഹായവുമായി സൗദി അറേബ്യ. ദുരിതാശ്വാസ സാധനങ്ങളുമായി മൂന്ന്​ വിമാനങ്ങളും ഒരു കപ്പലും കൂടി വെള്ളിയാഴ്ച ഈജിപ്തിലെത്തി. ഭക്ഷണസാധനങ്ങളും പാർപ്പിട നിർമാണ വസ്തുക്കളും മെഡിക്കൽ സാമഗ്രികളുമടക്കം 1,050 ടൺ വസ്​തുക്കളാണ്​ കപ്പലിലുള്ളത്​. ഈജിപ്തിലെ പോർട്ട് സെയ്‌ദിലാണ്​ കപ്പലെത്തിയത്​. വിമാനങ്ങൾ അൽ അരീഷ് വിമാനത്താവളത്തിലും. ഇവിടങ്ങളിൽനിന്ന്​ സാധനങ്ങൾ സ്വരൂപിച്ച്​ റഫ അതിർത്തി കടന്ന് ട്രക്കുകളിൽ ഗസ്സയിലേക്ക്​ എത്തിക്കും. ഫലസ്തീനിലേക്ക് സൗദി ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത 20 ആംബുലൻസുകളിൽ നാലെണ്ണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിമാനങ്ങളിൽ അവിടെ എത്തിച്ചു. റിയാദിലെ കിങ് ഖാലിദ് വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നാണ് 39 ടൺ സാധനങ്ങൾ വഹിച്ച് ഒരു വിമാനവും നാല്​ ആംബുലൻസുകളും മറ്റു വസ്തുക്കളുമായി രണ്ടു വിമാനങ്ങളും പുറപ്പെട്ടത്​. യുദ്ധം പൂർണമായി അവസാനിപ്പിക്കാനും മാനുഷിക സഹായങ്ങൾ കൂടുതലെത്തിക്കാനും സൗദി അറേബ്യയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രാഷ്​ട്രീയ ശ്രമം ഊർജിതമായി തുടരുന്നതിനിടെയാണ്​ ദുരിതാശ്വാസ സഹായങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നത്​ തുടരുന്നതും. പോർട്ട് സെയ്‌ദിൽ എത്തിയ സൗദിയുടെ കപ്പൽ വെള്ളിയാഴ്​ച മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന താൽക്കാലിക വെടിനിർത്തൽ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സുഗമമാക്കിയിട്ടുണ്ട്​. ഗസ്സയിലേക്ക് ഇന്ധന ട്രക്കുകളും ദുരിതാശ്വാസ വാഹനങ്ങളും ഒഴുകുകയാണ്​. കിങ് സൽമാൻ ഹ്യുമാനിറ്റേറിയൻ എയ്‌ഡ്‌ ആൻഡ് റിലീഫ് സെൻറർ (കെ.എസ്. റിലീഫ്) മുഖേനെയാണ്​ സൗദി അറേബ്യയുടെ സഹായങ്ങൾ ഗസ്സയിലെത്തുന്നത്​. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്​ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നതിനും ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനും രാജകൊട്ടാരം ഉപദേഷ്​ടാവ്​ കൂടിയായ കെ.എസ്​. റിലീഫ്​ മേധാവി ഡോ. അബ്​ദുല്ല അൽ റബീഅ റഫയിലുണ്ട്​. ഗസ്സയിൽ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി വിവിധ അന്താരാഷ്​ട്ര ഏജൻസികളുമായി 15 കോടി റിയാലി​െൻറ സഹകരണ കരാറുകൾ ഒപ്പുവെച്ചിട്ടുണ്ട്​. സൽമാൻ രാജാവി​െൻറയും കിരീടാവകാശിയും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ അമീർ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാെൻറയും നിർദേശമനുസരിച്ച് സൗദിയിൽ ഒരു ധനസമാഹരണ കാമ്പയിൻ തുടരുന്നുണ്ട്​. ഇതിന്​ സ്വദേശികളും വിദേശികളുമായ രാജ്യനിവാസികളിൽനിന്ന്​ വമ്പിച്ച പ്രതികരണമാണ്​ ഉണ്ടാകുന്നത്​. ഇതിനകം 9,31,883 ലധികം ആളുകൾ സംഭാവന നൽകി കഴിഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ 53,07,97,232 റിയാൽ സ്വരൂപിക്കാനായി. https://sahem.ksrelief.org (സാഹേം) പോർട്ടൽ, അൽരാജ്ഹി ബാങ്കിെൻറ SA5580000504608018899998 അകൗണ്ട് എന്നീ മാർഗങ്ങളിലൂടെ ഇതിലേക്ക്​ സംഭാവന നൽകാൻ കഴിയും. Show Full Article

News Summary -

Saudi Arabia with more aid to Palestine; Three more relief flights arrived