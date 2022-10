'വിഷൻ 2030' രണ്ടാംഘട്ടത്തിൽ സൗദി മുന്നേറുന്നു

cancel camera_alt സ​ൽ​മാ​ൻ രാ​ജാ​വ്​ സൗ​ദി ശൂ​റാ കൗ​ൺ​സി​ലി​ൽ പ്ര​സം​ഗി​ക്കു​ന്നു By മാധ്യമം ലേഖകൻ ജിദ്ദ: സൗദി അറേബ്യയുടെ സമഗ്ര പരിവർത്തന ദർശന പദ്ധതിയായ 'വിഷൻ 2030'ന്‍റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ മുന്നേറുകയാണെന്ന് ശൂറാ കൗൺസിലിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിനിടെ സൽമാൻ രാജാവ് പറഞ്ഞു. സമഗ്രവും സുസ്ഥിരവുമായ വികസന മുന്നേറ്റത്തിനാണ് രാജ്യം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്. നിരവധി ദേശീയ തന്ത്രങ്ങളും പരിപാടികളും ആരംഭിച്ചു. സുപ്രധാന മേഖലകളിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, പൗരന്മാർക്ക് നൽകുന്ന സേവനങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്നിവ ലക്ഷ്യമിട്ടാണിത്. ഗതാഗതം, ജലം, ഊർജം, ആരോഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം, വാർത്തവിനിമയം, ഡിജിറ്റൽ തുടങ്ങിയ സുപ്രധാന മേഖലകളിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ പദ്ധതികളെ പിന്തുണക്കുന്നതിന് ഗണ്യമായ സംഭാവന നൽകുന്ന അടിസ്ഥാന വികസന ഫണ്ട് സ്ഥാപിച്ചു.അടുത്ത 10 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഫണ്ടിന്‍റെ മൊത്തം മൂല്യം 200 ശതകോടി റിയാൽ ആയി ഉയരും. ദേശീയ വികസന ഫണ്ട് പദ്ധതി സ്വകാര്യമേഖലയുടെ സംഭാവന ഉത്തേജിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണ്. 570 ശതകോടി റിയാലിലധികം ഒഴുക്കുന്നതിലൂടെ ആഭ്യന്തര ഉൽപാദന വളർച്ചക്ക് മൂന്നിരട്ടിയിലധികം സ്വാധീനവും സംഭാവനയും നൽകി. എണ്ണയിതര ജി.ഡി.പിയുടെ വിഹിതം മൂന്നിരട്ടിയാക്കി 605 ശതകോടി റിയാലിലെത്തി. ധാരാളം തൊഴിലവസരങ്ങളുണ്ടാക്കി. സ്‌കോളർഷിപ് പ്രോഗ്രാം, ഗെയിമുകൾക്കും ഇ-സ്‌പോർട്‌സിനും വേണ്ടിയുള്ള ദേശീയ പദ്ധതി ഉൾപ്പെടെ വിവിധ പദ്ധതികളും അടുത്തിടെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. അതുല്യമായ ഈ പദ്ധതികൾ നമ്മുടെ സാമ്പത്തികവും സാംസ്കാരികവുമായ ശേഷിയുടെ വികാസത്തിന്‍റെ വെളിച്ചത്തിലാണെന്നും സൽമാൻ രാജാവ് പറഞ്ഞു. സൗദി അറേബ്യയുടെ ഭരണഘടന ഖുർആനും സുന്നത്തുമാണ്. അത് കൂടിയാലോചന എന്ന തത്ത്വത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ്. 1727ൽ സ്ഥാപിതമായ ഈ രാജ്യം അബ്ദുൽ അസീസ് രാജാവിന്റെ കൈകളാൽ ഏകീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ട് 90 വർഷത്തിലധികമായി. സമാധാനത്തിന്‍റെയും സ്ഥിരതയുടെയും നീതിയുടെയും അടിത്തറയിട്ടു. ദൈവം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് നിരവധി അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകി. രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉന്നതമായ സ്ഥാനം നൽകി. അതിൽ നാമെല്ലാവരും അഭിമാനിക്കുന്നു. എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുകയും സുരക്ഷിതത്വവും സ്ഥിരതയും സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്ത ഏറ്റവും മഹത്തായതും വിജയകരവുമായ രാജ്യമായി സൗദി അറേബ്യയെ ആധുനിക ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. രാജ്യത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനം പൗരനാണ്. അതിന്‍റെ തൂണ് വികസനമാണ്. ലക്ഷ്യം അഭിവൃദ്ധിയാണ്. രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് നല്ല ഭാവി ഉണ്ടാക്കുകയും പരമ ലക്ഷ്യമാണ്.രാജ്യം സ്ഥാപിതമായത് മുതൽ ഇസ്ലാമിനെയും മുസ്ലിംകളെയും സേവിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും കടമകൾ നിർവഹിക്കുന്നതിൽ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. ഇരുഹറമുകളിലും പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിലും സൗകര്യവും സുരക്ഷയും ഉറപ്പുനൽകുന്ന പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുന്നതിലാണ് ഞങ്ങളുടെ പൂർണശ്രദ്ധ. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഹജ്ജ് സീസണിൽ രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തുംനിന്നുള്ള 10 ലക്ഷം തീർഥാടകരെ സ്വീകരിച്ചു.എല്ലാത്തരം വിസകളോടെയും എത്തുന്ന എല്ലാവർക്കും ഉംറ നിർവഹണത്തിനുള്ള സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കി. കോവിഡിനെ നേരിടുന്നതിൽ വലിയ വിജയം നേടാനായി. മഹാമാരിയെ നേരിടുന്നതിൽ എല്ലാ കഴിവുകളും ഊർജവും പ്രയോഗിച്ചു. 2030ഓടെ 300 കോടി തീർഥാടകർക്ക് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കാനുള്ള ശേഷി ഉയർത്താനുള്ള പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കിവരുകയാണെന്നും സൽമാൻ രാജാവ് പറഞ്ഞു. Show Full Article

Saudi Arabia is advancing in the second phase of 'Vision 2030'