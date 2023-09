cancel By വെബ് ഡെസ്ക് റി​യാ​ദ്: മൂ​ന്നു മാ​സം മു​മ്പ് ക​ണ്ടെ​യ്ന​ർ ക​ത്തി മ​രി​ച്ച മൂ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ നി​യ​മ​ക്കു​രു​ക്കി​ൽ​പെ​ട്ട​തു കാ​ര​ണം ഇ​നി​യും നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​നാ​യി​ല്ല. റി​യാ​ദ്​ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ൽ ദി​ലം മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ദു​ബ​യ്യ​യി​ൽ കൃ​ഷി​ജോ​ലി ചെ​യ്തി​രു​ന്ന ഉ​ത്ത​ർ​പ്ര​ദേ​ശ് സ്വ​ദേ​ശി ഫ​ർ​ഹാ​ൻ അ​ലി (32), ബി​ഹാ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ സ​ണ്ണി കു​മാ​ർ (26), അ​ൻ​സാ​രി മും​താ​സ് (30) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​വ​ർ താ​മ​സി​ച്ചി​രു​ന്ന പോ​ർ​ട്ട​ബി​ൾ ക​ണ്ടെ​യ്ന​റി​ന് തീ​പി​ടി​ച്ച് വെ​ന്തു​മ​രി​ച്ച​ത്.

രാ​ത്രി​യി​ലു​ണ്ടാ​യ തീ​പി​ടി​ത്ത​മാ​യ​തി​നാ​ൽ ഉ​റ​ക്ക​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടാ​നാ​യി​ല്ല. തി​രി​ച്ച​റി​യാ​നാ​വാ​ത്ത​വി​ധം പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ക​ത്തി​ക്ക​രി​ഞ്ഞ നി​ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്ന മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ ദി​ലം ജ​ന​റ​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി മോ​ർ​ച്ച​റി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി. മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​നു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം തു​ട​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ സ്പോ​ൺ​സ​ർ സ​ഹ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റാ​യി​ല്ല. മൂ​ന്നു​പേ​രു​ടെ​യും മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യു​ള്ള സാ​മ്പ​ത്തി​ക ചെ​ല​വ് വ​ഹി​ക്കാ​നാ​കി​ല്ലെ​ന്ന നി​ല​പാ​ടി​ൽ സ്പോ​ൺ​സ​ർ ഉ​റ​ച്ചു​നി​ന്ന​തോ​ടെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​നെ​തി​രെ കേ​സ് ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ആ​ദ്യം ദി​ലം കോ​ട​തി കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്ത് കേ​സ്‌ പി​ന്നീ​ട് റി​യാ​ദി​ലെ ദീ​ര കോ​ട​തി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി. കോ​ട​തി വി​ധി​ക്കാ​യി കാ​ത്തു​നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യും മ​രി​ച്ച​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​വും. കേ​ളി ക​ലാ​സാ​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി അ​ൽ​ഖ​ർ​ജ് ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ വി​ഭാ​ഗ​മാ​ണ് മൂ​ന്ന് മാ​സ​ത്തോ​ള​മാ​യി ഈ ​കേ​സ് കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. Show Full Article

Riyadh-There are still many rules for the bodies of three Indians who died of burns to reach their country