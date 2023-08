cancel By വെബ് ഡെസ്ക് ജി​ദ്ദ: മ​ക്ക​യി​​ലെ​ത്തു​ന്ന സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രും തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രും മ​സ്​​ജി​ദു​ൽ ഹ​റാ​മി​ൽ കി​ട​ന്നു​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഹ​ജ്ജ്, ഉം​റ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളും നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും മു​ഴു​വ​ൻ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രും പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം ട്വീ​റ്റ്​ ചെ​യ്​​തു. തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രും ഹ​റ​മി​ലെ ഇ​ട​നാ​ഴി​ക​ളി​ലും ന​മ​സ്​​കാ​ര സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ർ​ക്കു​ള്ള വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പാ​ത​യി​ലും കി​ട​ക്കു​ക​യോ ഉ​റ​ങ്ങു​ക​യോ ചെ​യ്യി​ല്ലെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യും മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ​റ​ഞ്ഞു. Show Full Article

News Summary -

Pilgrims and visitors should not sleep in the haram.