റി​യാ​ദ്​: സൗ​ദി​യി​ൽ ജോ​ലി​ക്ക്​ ശ്ര​മി​ക്കു​ക പോ​ലും ചെ​യ്യാ​ത്ത​വ​ർ​ക്ക്​ ഇ​നി ധ​ന​സ​ഹാ​യ വി​ത​ര​ണ​മു​ണ്ടാ​വി​ല്ല. ജോ​ലി ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​വു​ള്ള പൗ​ര​ന്മാ​ർ തൊ​ഴി​ൽ അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും മാ​ന​വ​ശേ​ഷി, സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​െൻറ അം​ഗീ​കൃ​ത തൊ​ഴി​ൽ പ്ലാ​റ്റ്ഫോ​മു​ക​ളി​ൽ ര​ജി​സ്​​റ്റ​ർ ചെ​യ്യു​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും സാ​മൂ​ഹി​ക സു​ര​ക്ഷ പ​ദ്ധ​തി വ​ഴി​യു​ള്ള പ്ര​തി​മാ​സ ധ​ന​സ​ഹാ​യ വി​ത​ര​ണം നി​ർ​ത്തി​വെ​ക്കു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ തൊ​ഴി​ൽ ഓ​ഫ​റു​ക​ളും പ​രി​ശീ​ല​ന പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ളും സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ത്ത​വ​ർ​ക്കും ധ​ന​സ​ഹാ​യ വി​ത​ര​ണം നി​ർ​ത്തി​വെ​ക്കും. ധ​ന​സ​ഹാ​യ വി​ത​ര​ണം നി​ർ​ത്തി​വെ​ക്കാ​നു​ള്ള തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​നെ​തി​രെ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ രേ​ഖ​ക​ൾ സ​ഹി​തം ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​വി​ന് അ​പ്പീ​ൽ ന​ൽ​കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും. തൊ​ഴി​ൽ, ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​വ് 10 ദി​വ​സ​ത്തി​ന​കം ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടും. അ​ത​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ തൊ​ഴി​ൽ അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്ന​ത് തെ​ളി​യി​ക്കാ​ൻ ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്​ കീ​ഴി​ലെ എം​പ്ലോ​യ്മെൻറ്​ പ്ലാ​റ്റ്ഫോം ആ​യ താ​ഖാ​ത്തി​ൽ ര​ജി​സ്​​റ്റ​ർ ചെ​യ്യ​ണം. നി​ശ്ചി​ത സ​മ​യ​ത്തി​ന​കം ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്താ​ത്ത ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​വി​നു​ള്ള ധ​ന​സ​ഹാ​യ വി​ത​ര​ണം നി​ർ​ത്തി​വെ​ക്കും. സ​മീ​പ​കാ​ല​ത്ത് ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്താ​ത്ത 18 മു​ത​ൽ 40 വ​രെ പ്രാ​യ​മു​ള്ള 7,300 ലേ​റെ ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ധ​ന​സ​ഹാ​യ വി​ത​ര​ണം മ​ന്ത്രാ​ല​യം നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ചി​രു​ന്നു. ധ​ന​സ​ഹാ​യ വി​ത​ര​ണ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ ലം​ഘി​ച്ച​തി​നും ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്താ​ത്ത​തി​നും മാ​ന​വ​ശേ​ഷി, സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്​ കീ​ഴി​ലെ മാ​ന​വ​ശേ​ഷി വി​ക​സ​ന നി​ധി വ​ഴി മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ നി​രാ​ക​രി​ച്ച​തി​നു​മാ​ണ് ഇ​വ​ർ​ക്കു​ള്ള ധ​ന​സ​ഹാ​യ വി​ത​ര​ണം നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ച​ത്. വി​ഷ​ൻ 2030 പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി, യോ​ഗ്യ​ത, പ​രി​ശീ​ല​നം, വി​വി​ധ ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണ പാ​ത​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം നേ​ടാ​നും അ​വ​രെ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ക്ഷ​മ​ത​യു​ള്ള ആ​ളു​ക​ളാ​യി മാ​റ്റാ​നു​മാ​ണ്​ വി​ക​സി​ത സാ​മൂ​ഹി​ക സു​ര​ക്ഷ പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ശ്ര​മം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. ജോ​ലി ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​വു​ള്ള മു​ഴു​വ​ൻ ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളും പ​രി​ശീ​ല​ന, തൊ​ഴി​ൽ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യി പ്ര​തി​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് മാ​ന​വ​ശേ​ഷി, സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

No more subsidies for those who don't even try to work