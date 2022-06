'ലേബർ' ഉൾപ്പെടെ എട്ട് തൊഴിലുകളുടെ മാറ്റത്തിന് തൊഴിലാളിയുടെ അനുമതിയും ഫീസും വേണ്ട

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article ജിദ്ദ: ലേബർ (ആമിൽ) ഉൾപ്പെടെയുള്ള എട്ട്​ തസ്തികകളുടെ പേര് രേഖയിൽ മാറ്റാൻ ഇനി​ തൊഴിലാളികളുടെ അനുമതി വേണ്ട. ഇത് സംബന്ധിച്ചുണ്ടായിരുന്ന നിബന്ധന സൗദി മാനവശേഷി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ 'ക്വിവ' പ്ലാറ്റ്​ഫോം ഒഴിവാക്കി. ഡോക്​ടർ, സ്പെഷലിസ്റ്റ്, എൻജിനീയർ, സാ​​ങ്കേതിക വിദഗ്ധൻ, പ്രത്യേക വിഷയത്തിലെ​ വിദഗ്​ധൻ, കൺട്രോൾ ടെക്​നീഷ്യൻ, തൊഴിലാളി, സാദാ തൊഴിലാളി എന്നീ തസ്തികകൾ മറ്റൊരു തസ്തികയിലേക്ക് മാറ്റാൻ ഇനി തൊഴിലുടമക്ക് കഴിയും. തൊഴിലാളി, സാദാ തൊഴിലാളി എന്നീ തസ്തികകളുടെ മാറ്റത്തിനുള്ള ഫീസും ഒഴിവാക്കി. 'ക്വിവ' പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഫീസ്​ നൽകാതെ തസ്തിക തിരുത്തുന്ന നടപടി ആരംഭിച്ചതായി പ്രാദേശിക പത്രങ്ങളാണ് റിപ്പോർട്ട്​ ചെയ്തത്. തൊഴിലുടമകൾക്ക് തങ്ങളുടെ കീഴിൽ 'തൊഴിലാളി', 'സാദാ തൊഴിലാളി' എന്നീ തസ്തികകളിലുള്ള ജീവനക്കാരെ 67 തസ്തികകളിൽ ഒന്നിലേക്ക് മാറ്റാനാകും.

മേൽപ്പറഞ്ഞ എട്ട് തൊഴിലുകളിൽ ഇനി വിദേശ തൊഴിലാളികളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കില്ല. തൊഴിലാളികളുടെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് തസ്തികകളിലേക്കാണെന്ന് കൃത്യമായ വിവരണം നൽകണം​. ക്വിവ ഫ്ലാറ്റ്​ഫോമിലൂടെ തൊഴിൽ മാറ്റം നടത്താൻ അനുവാദം കമ്പനികൾക്ക് മാത്രമാണ്. വ്യക്തിഗത സ്​പോൺഷിപ്പിലുള്ളവർക്ക്​ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ തൊഴിൽ മാറ്റാനാകില്ല. സാധാരണഗതിയിൽ തൊഴിൽ മാറുമ്പോൾ തൊഴിലാളിയുടെ അനുമതിയും 2,000 റിയാൽ ഫീസും ആവശ്യമാണ്. അതിൽ നിന്നാണ് എട്ട് തസ്തികകളെ ഒഴിവാക്കിയത്. എന്നാൽ ആദ്യ തവണത്തെ തൊഴിൽ മാറ്റത്തിന് മാത്രമാണ് ഫീസിളവ്. രണ്ടാം തവണ തൊഴിൽ മാറ്റുമ്പോൾ നിശ്ചിത ഫീസ്​ അടക്കണം​. തൊഴിലാളി, സാദാ തൊഴിലാളി (ലേബർ) എന്നിങ്ങനെ ​ഇഖാമയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നവർക്ക്​ 67 മറ്റ് തസ്തികകളിലേക്കാണ് മാറാൻ കഴിയുക. ​ലേബർ തസ്തികയിലുള്ളവർക്ക് മാറാൻ കഴിയുന്ന തസ്തികകൾ: ഗ്യാസ് സ്റ്റേഷൻ, ഫുഡ് ആൻഡ്​ ബിവറേജ് കൗണ്ടർ, വ്യക്തിഗത പരിചരണം, കോൺക്രീറ്റ്, വാഹന പെയിന്റിങ്​​, കരകൗശല പെയിന്റിങ്​, മേൽക്കൂര വൃത്തിയാക്കൽ, ക്രെയിൻ ഓപറേഷൻ, തുകൽ കരകൗശല വസ്​തു നിർമാണം, പോളിഷിങ്​, പ്രിന്റിങ്​ ആൻഡ് ബൈൻഡിങ്​, ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ, കമ്യൂണിക്കേഷൻസ് ആൻഡ്​ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ലൈനുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ, പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും സംരക്ഷിക്കൽ, എംബ്രോയ്​ഡറി, കീടനിയന്ത്രണം, മെറ്റൽ, ഫർണിച്ചർ അസംബ്ലിങ്, പ്ലാസ്റ്റിക്, ലോഹ ഉൽപന്നങ്ങളുടെ അസംബ്ലിങ്, പേപ്പർ ബോർഡ്​ അസംബ്ലിങ്, അലക്കൽ, ഇസ്തിരിയിടൽ, പരവതാനി കഴുകൽ, വാഹനം വൃത്തിയാക്കൽ, ശുദ്ധജല-മലിനജല ടാങ്ക് വൃത്തിയാക്കൽ, കന്നുകാലി ഫാം, കോഴി ഫാം, പക്ഷി ഫാം, മൊബൈൽ വെഹിക്കിൾ വാഷ്, സ്ട്രീറ്റ് ക്ലീനർ, ഗാർഡൻ ക്ലീനർ, മുട്ട ഹാച്ചറി, കാർഷിക, മൃഗ ഉൽപാദന ഫാം, ഹരിത ഇടങ്ങൾ, നഴ്​സറി, വനങ്ങൾ, കാലികളെ മേയ്​ക്കൽ, കാട്ടുതീ കെടുത്തൽ, മീൻ ഫാം, മീൻപിടിത്തം, ഖനി, ക്വാറി, നിർമാണം, റോഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണി, ഖനനം, മഖ്​ബറ, കെട്ടിടം, കോൺക്രീറ്റ് മിക്​സിങ്​, പൊളിക്കൽ, പാക്കേജിങ്​, ലേബലിങ്​, നിർമാണം, ഉൽപന്നം തരംതിരിക്കൽ, വർക്​ ഷോപ്പ്, ഉന്തുവണ്ടി വലിക്കൽ, ബൈക്ക്​ വലിക്കൽ, മൃഗവണ്ടി ഓടിക്കൽ, ലോഡിങ്​, അൺലോഡിങ്, ഷെൽഫുകളുടെ പാക്കിങ്​, അലമാറ, അടുക്കള പാത്രങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കൽ. Show Full Article

