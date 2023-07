cancel By വെബ് ഡെസ്ക് റി​യാ​ദ്: സൗ​ദി മാ​ന​വ വി​ഭ​വ​ശേ​ഷി -സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ലെ ഏ​കീ​കൃ​ത സേ​വ​ന പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മാ​യ ‘ഖി​വ’​യി​ൽ ക്രെ​ഡി​റ്റ് കാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും മാ​ഡ ഡെ​ബി​റ്റ് കാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും വി​ദേ​ശ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ വ​ർ​ക്ക് പെ​ർ​മി​റ്റ് ഫീ​സ് (ലെ​വി) അ​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പു​തി​യ സേ​വ​നം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​ക​ളു​ടെ ഖി​വ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ വാ​ല​റ്റി​ൽ​നി​ന്ന് തു​ക അ​ട​ക്കാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​മാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. നേ​ര​ത്തെ വ​ർ​ക്ക് പെ​ർ​മി​റ്റ് ഫീ​സ് ‘സ​ദാ​ദ് പേ​മെൻറ്​’ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ മാ​ത്ര​മേ അ​ട​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മാ​യി​രു​ന്നു​ള്ളൂ.

പ​ല സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സാ​മ്പ​ത്തി​ക​വ​ർ​ഷം ഹി​ജ്‌​റ ക​ല​ണ്ട​ർ പ്ര​കാ​ര​മാ​യ​തി​നാ​ൽ പു​തി​യ വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ് പു​തി​യ സേ​വ​നം. പു​തി​യ വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള വ​ർ​ക്ക് പെ​ർ​മി​റ്റ് ഫീ​സി​​ന്റെ വി​വ​രം അ​ത​ത്​ ആ​ഴ്‌​ച​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ത് മാ​ന​വ വി​ഭ​വ​ശേ​ഷി-​സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​​ന്റെ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ സേ​വ​ന പോ​ർ​ട്ട​ലി​ലെ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്ഥി​തി​വി​വ​ര​ക്ക​ണ​ക്കു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടാ​ണെ​ന്നും ഖി​വ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു. ഈ ​വ​ർ​ഷം ര​ണ്ടാം പാ​ദ​ത്തി​​ന്റെ ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ടം അ​വ​സാ​നി​ച്ച സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളി​ൽ 50 ശ​ത​മാ​നം പേ​രു​ടെ സേ​വ​ന​വേ​ത​ന ക​രാ​ർ ഖി​വ​യി​ൽ ര​ജി​സ്​​റ്റ​ർ ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന നി​ബ​ന്ധ​ന പാ​ലി​ക്കാ​ത്ത സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ന​ൽ​കു​ന്ന ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ പ്ലാ​റ്റ്ഫോം നി​ർ​ത്ത​ലാ​ക്കി​ത്തു​ട​ങ്ങി. ഇ​ത്ത​രം സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട ത​ൽ​ക്ഷ​ണ വി​സ, സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ കൈ​മാ​റ്റം, പ്ര​ഫ​ഷ​ൻ മാ​റ്റ​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ഇ​തോ​ടെ സാ​ധി​ക്കാ​തെ​യാ​കും. മൂ​ന്ന് ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ഖി​വ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം വ​ഴി ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ ക​രാ​റു​ക​ൾ ഇ​ല​ക്‌​ട്രോ​ണി​ക് രീ​തി​യി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​​ന്റെ വ്യ​വ​സ്ഥ​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണി​ത്. ന​ട​പ്പു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​​ന്റെ മൂ​ന്നാം പാ​ദ​ത്തി​​ന്റെ അ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​വ​രു​ടെ 80 ശ​ത​മാ​നം ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ​യും തൊ​ഴി​ൽ​ക്ക​രാ​ർ ഖി​വ​യി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​​ന്റെ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ ലോ​ഗി​ൻ​ചെ​യ്ത് ഇ​ത് ചെ​യ്യാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട നി​ര​വ​ധി സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഇ​തി​ന​കം ഖി​വ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ ‘അ​ജീ​ർ’ പ്രോ​ഗ്രാം താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ജോ​ലി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​തി​ലേ​ക്ക് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ പ്ര​വേ​ശ​നം സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ​ഹാ​യ​ക​മാ​ണ്. Show Full Article

New services in Khiva; Levy can also be paid through credit and debit cards