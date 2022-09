cancel By സാജിദ് ആറാട്ടുപുഴ ദമ്മാം: 68-ാമത് ആലപ്പുഴ നഹ്​റു ട്രോഫി ജലോത്സവത്തിന്റെ തിരയടങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യ ടിക്കറ്റ്​ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടും അതിൽ പ​ങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാത്തതിൽ നെടുവീർപ്പിട്ട്​ ഒരു പ്രവാസി. ജലമേളകളെ നെഞ്ചേറ്റുന്ന തനി ആലപ്പുഴക്കാരനായ ദമ്മാമിലെ പ്രവാസി വ്യവസായി ഹാരിസ്​ രാജയാണ്​ ഇത്തവണ വള്ളംകളി മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ ടിക്കറ്റ്​ വാങ്ങിയത്​. നേരിട്ടുള്ള ടിക്കറ്റ് വില്‍പ്പന സബ് കളക്ടര്‍ ഓഫീസില്‍ എ.എം. ആരിഫ് എം.പി ഹാരിസ് രാജയ്ക്ക് നല്‍കിയാണ്​ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്​. ഇതിന്‍റെ ചിത്രം കളക്ടർ കൃഷ്ണ തേജ ഔദ്യോഗിക ഫേസ്​ബുക്ക്​ അകൗണ്ടിൽ പോസ്​റ്റു ചെയ്യുകയും ചെയ്​തിരുന്നു.

ആദ്യ ടിക്കറ്റ്​ ഏറ്റുവാങ്ങുമ്പോൾ മനസിലെന്താണെന്ന്​ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ചോദിച്ചിരുന്നു. ഭക്തിപൂർവമാണ്​ താൻ ഇത്​ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതെന്നും എല്ലാ അർഥത്തിലും ജലമേള​ വിജയകരമായിരിക്കണമെന്ന ​പ്രാർഥന മാത്രമാണ്​ മനസിലുള്ളതെന്നും അന്ന്​ ഹാരിസ് രാജ മാധ്യമങ്ങളോട്​ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതും കളക്ടർ പങ്കു​വെച്ചിരുന്നു. വള്ളംകളി ദിവസമെത്താൻ ആറ്റുനോറ്റ്​ കാത്തിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി ദമ്മാമിൽനിന്ന്​ വിളിയെത്തി. കമ്പനി ആവശ്യത്തിന്​ അടിയന്തരമായി തിരിച്ചെത്തണമെന്ന അറിയിപ്പായിരുന്നു അത്​. മത്സരത്തിന്​ ഒരു ദിവസം മുമ്പ്​ മനസില്ലാമനസോടെ തിരികെ പോരാൻ നിർബന്ധിതനാവുകയായിരുന്നു ഹാരിസ്​. ദമ്മാമിൽ ഇരുന്ന്​ ടിവിയിൽ കണ്ടു മനസുകൊണ്ട്​ ആ ആരവങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളുകയായിരുന്നു. ഇവിടുത്തെ അത്യാവശ്യ ജോലികൾ തീർത്ത്​ ഉടൻ നാട്ടിലെത്തി നെഹ്​റു ട്രാഫിയുടെ നടത്തിപ്പ്​ വിജയത്തിന്‍റെ ആഹ്ലാദങ്ങളിൽ പങ്കുചേരുമെന്ന്​ ഹാരിസ്​ പറയുന്നു. നെഹ്റു ​ട്രോഫി വള്ളംകളി​ സാംസ്​കാരികസമിതി നിർവാഹകസമിതി അംഗമായ ഹാരിസ്​ രാജ അതി​െൻറ നടത്തിപ്പിലും അതിനോടനുബന്ധിജച്ചുള്ള വിനോദ സഞ്ചാര വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ക്രിയാത്​മക നിർദേശങ്ങളും സംഭാവനകളുമായി പങ്കാളികളാവാറുണ്ട്​. സംഘാടകസമിതി ഓഫീസ്​ ഉദ്​ഘാടനം ആലപ്പുഴ എം.എൽ.എ പി. ചിത്തരഞ്​ജൻ നിർവഹിക്കുന്ന ചടങ്ങിലും പ്രത്യേക ക്ഷണിതാവായി​ പ​​ങ്കെടുത്തിരുന്നു. കാൽനൂറ്റാണ്ടായി പ്രവാസിയായ അദ്ദേഹം ദമ്മാം ആസ്ഥാനമായ ഹെവി എക്യുപ്​മെന്‍റ്​ മാനുഫാക്​ചറിങ്​​ കമ്പനി മേധാവിയാണ്​. ആലപ്പുഴയുടെ വിനോദ സഞ്ചാര മേഖലയിൽ പങ്കാളിത്തം വഹിക്കുന്ന സാഫ്രോൻ ഗ്രൂപ്പിന്‍റെ എം.ഡി കൂടിയാണ്​ അദ്ദേഹം. ജന്മനാടിന്റെ ദേശീയോത്സവമായ വള്ളംകളിയോടുള്ള ഇഷ്​ടം കാരണം എല്ലാത്തവണയും ആ സമയത്ത്​ നാട്ടിലെത്തി അതിൽ പങ്കുകൊള്ളാറുണ്ട്​. ഇത്തവണ ആദ്യ പ്രവേശന ടിക്കറ്റ്​ തന്നെ സ്വന്തമാക്കാനുമായി. എന്തായാലും മഴ മാറിനിന്ന്​ വിജയകരമായി മത്സരങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി ജലോത്സവം വലിയ വിജയമായെന്ന്​ അറിയു​േമ്പാൾ നഷ്​ടബോധത്തിനിടയിലും ദമ്മാമിലെ ഓഫീസിലിരുന്ന്​ സന്തോഷം പൊഴിക്കുകയാണ്​ അദ്ദേഹം. കോവിഡിനെ തുടർന്ന്​​ മൂന്നുവർഷത്തെ ഇടവേളക്ക്​ ശേഷമാണ്​ ഇത്തവണ നെഹ്​റു ട്രേഫി വള്ളംകളി നടന്നത്​. ആശ ഹാരിസാണ്​ ഭാര്യ. യു.എ.ഇയിൽ എൻജിനീയറിങ്​​ വിദ്യാർഥിയായ ഹർഷാന ഹാരിസ്​, ഒമ്പതാം ക്ലാസ്​​ വിദ്യാർഥിനി ഹയ ഹാരിസ്​ എന്നിവർ മക്കളാണ്​. Show Full Article

Nehru Trophy Boat Race Expatriate who bought the first ticket unable to watch the match