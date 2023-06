ഹജ്ജ് വേളയിൽ തീർഥാടകർ കുടകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഹജ്ജ്, ഉംറ മന്ത്രാലയം

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് ജിദ്ദ: ഹജ്ജ് വേളയിൽ തീർഥാടകർ കുടകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഹജ്ജ്, ഉംറ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഉപദേശം. ഹജ്ജ്, ഉംറ മന്ത്രാലയം തീർഥാടകരെ സൂര്യാഘാതത്തിൽ നിന്നും ചൂട് ക്ഷീണത്തിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കാൻ പുറപ്പെടുവിച്ച നിർദേശങ്ങളിലാണ് ഇക്കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക, കുട ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക, തണലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കഴിയുക, നട്ടുച്ച സമയങ്ങളിൽ പുറത്തിറങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കുക എന്നിവയും ഹജ്ജ് ഉംറ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിർദേശങ്ങളിലുണ്ട്. Show Full Article

Ministry of Hajj and Umrah: Pilgrims should take care to use umbrellas during Hajj